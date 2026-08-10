Google Maps, tot mai util pentru Râmnicu Vâlcea: aproape 160 de puncte de interes au depășit 50.000 de vizualizări

marți, 11 august 2026

Google Maps, tot mai util pentru Râmnicu Vâlcea: aproape 160 de puncte de interes au depășit 50.000 de vizualizări

Inițiativa Primăriei Râmnicu Vâlcea de a introduce pe Google Maps informații utile despre oraș începe să producă rezultate. Punctele de interes adăugate de administrația locală au depășit pragul de 50.000 de vizualizări, potrivit datelor transmise de platformă.

Demersul a început în primăvara acestui an, iar până în prezent pe harta municipiului au fost introduse aproape 160 de obiective și facilități publice. Scopul este ca locuitorii, dar și turiștii care ajung în Râmnicu Vâlcea, să poată găsi rapid informațiile de care au nevoie direct de pe telefon.

Printre punctele marcate se numără locurile de parcare pentru persoanele cu dizabilități, toaletele publice, cișmelele, punctele pentru încărcarea telefoanelor, parcurile destinate câinilor, punctele de prim-ajutor deschise în perioadele de caniculă, parcometrele și zonele în care este disponibil Wi-Fi gratuit.

Harta a fost completată recent și cu cinci locații în care sunt amplasate containere pentru colectarea deșeurilor textile. Acestea au fost instalate de municipalitate și sunt gestionate de operatorul regional de salubrizare.

Pragul de 50.000 de vizualizări indică faptul că informațiile introduse pe Google Maps sunt consultate de un număr important de utilizatori. Practic, o serie de facilități publice care până acum puteau fi mai greu de identificat sunt reunite într-un instrument digital accesibil oricui.

Aproape 160 de puncte pe hartă și peste 50.000 de vizualizări – un proiect simplu, dar util pentru orientarea de zi cu zi în Râmnicu Vâlcea.