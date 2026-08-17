GATA CU TĂMÂIEREA! Mircia Gutău este primar, nu împărat. Râmnicenii au dreptul să întrebe ce se întâmplă cu banii și căldura lor

marți, 18 august 2026

GATA CU TĂMÂIEREA! Mircia Gutău este primar, nu împărat. Râmnicenii au dreptul să întrebe ce se întâmplă cu banii și căldura lor

S-a ajuns prea departe cu ridicarea în slăvi a primarului Mircia Gutău. Cine îl laudă e „deștept”, cine pune întrebări devine peste noapte „prost”, „ticălos” sau „activist politic”.

Nu așa funcționează democrația!

Mircia Gutău este primarul Râmnicului, ales și plătit din bani publici. Prin urmare, orice râmnicean are dreptul să-l întrebe ce face cu banii orașului, indiferent dacă l-a votat sau nu.

Da, Râmnicul este mai curat și mai aranjat decât în urmă cu mulți ani. Sunt investiții care trebuie recunoscute. Dar un oraș nu trăiește numai din flori, pavele, sensuri giratorii și festivități.

Marea problemă este căldura

Aici trebuie date răspunsurile adevărate.

Ce se întâmplă după oprirea actualei capacități pe cărbune de la CET Govora? Cine produce căldura? Cine o transportă? Cine o distribuie? Cât va costa gigacaloria și câți bani vor fi luați din buget pentru subvenții?

Și, mai ales: cine câștigă din noua afacere a termoficării din Râmnicu Vâlcea?

Acestea nu sunt atacuri la Mircia Gutău. Sunt întrebări normale într-un oraș în care zeci de mii de oameni trebuie să-și încălzească locuințele.

Primăria nu face fabrici. Dar trebuie să aducă dezvoltare!

Ni se spune că Primăria nu construiește fabrici și uzine. Corect.

Dar Primăria trebuie să creeze condițiile pentru investiții, locuri de muncă și salarii mai bune. Nu este suficient ca Râmnicul să arate frumos. Trebuie să fie și un oraș în care oamenii să câștige bine și tinerii să aibă motive să rămână.

Iar faptul că Mircia Gutău a câștigat mai multe alegeri nu înseamnă că administrația sa devine imună la critică.

Cetățeanul nu trebuie să dea examen ca să critice Primăria

Ni se mai transmite că, înainte să-i criticăm pe politicieni, ar trebui să ne uităm fiecare în oglindă și să vedem ce am făcut pentru noi și familiile noastre.

Greșit!

Un râmnicean nu trebuie să fie milionar, profesor universitar sau om de afaceri ca să întrebe unde se duc taxele lui.

Plătește impozite? Atunci are dreptul să întrebe.

Plătește apă, căldură, taxe și servicii publice? Are dreptul să critice.

Locuiește în Râmnicu Vâlcea? Are dreptul să ceară explicații.

Mircia Gutău nu are nevoie de o presă care să-i spună permanent cât de extraordinar este.

Are nevoie de o presă care să-l întrebe unde sunt banii, cât va costa căldura și cine profită din contractele Primăriei.

Pentru că Mircia Gutău este primar, nu împăratul Râmnicului.

Iar Primăria Râmnicu Vâlcea nu este proprietatea niciunui politician. Este a râmnicenilor.

Tiberiu Pirnau