FOTO | Acuzații grave din interiorul Poliției Vâlcea: „La Centrul Operațional se doarme și ziua”. Conducerea ar fi fost informată

vineri, 28 august 2026

FOTO | Acuzații grave din interiorul Poliției Vâlcea: „La Centrul Operațional se doarme și ziua”. Conducerea ar fi fost informată

O fotografie transmisă redacției, însoțită de acuzații venite din interiorul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, ridică semne de întrebare cu privire la modul în care este organizată activitatea în cadrul Centrului Operațional al instituției.

În imagine se observă o persoană întinsă pe o canapea, într-un spațiu care, potrivit sursei noastre, s-ar afla în cadrul IPJ Vâlcea. Fața persoanei este anonimizată, iar fotografia nu permite stabilirea contextului exact, a momentului sau a împrejurărilor în care aceasta a fost realizată.

Sursa care ne-a transmis materialul susține însă că situația nu ar fi una izolată:

„După ce conducerea IPJ a fost responsabilizată, se doarme și ziua. Prietenii lor vin la serviciu să se odihnească.”

Potrivit aceleiași surse, fotografia ar fi fost realizată la Centrul Operațional al IPJ Vâlcea, iar persoana surprinsă ar fi o angajată a instituției.

Mai mult, autorul sesizării susține că fenomenul ar fi cunoscut la nivelul conducerii:

„Nu e singura care doarme. Conducerea știe, a fost informată, dar sunt oamenii lor și nu vor să îi deranjeze.”

Sunt acuzații pe care redacția nu le poate confirma independent în acest moment și care trebuie tratate ca atare. Tocmai de aceea, situația necesită un răspuns oficial din partea conducerii IPJ Vâlcea.

Ziarul de Vâlcea solicită conducerii IPJ Vâlcea să clarifice public aceste aspecte. Într-o instituție responsabilă inclusiv de intervenția la evenimente urgente, disciplina și capacitatea de reacție nu pot fi tratate ca simple probleme interne.

Vom publica integral punctul de vedere al IPJ Vâlcea, dacă acesta ne va fi transmis.