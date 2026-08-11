marți, 11 august 2026

Forumul de la Neptun: George Simion și parlamentarii vâlceni Antonio Popescu și Nicolae Mîndrescu, la masa discuțiilor despre viitorul economiei românești

Stațiunea Neptun găzduiește, timp de două zile, Forumul de la Neptun, inițiativă a Camerei de Comerț și Industrie a României care aduce la aceeași masă reprezentanți ai mediului economic, patronatelor, sindicatelor, Camerelor de Comerț și ai societății civile.

În centrul dezbaterilor se află probleme majore pentru economia României: viitorul industriei naționale, energia, locurile de muncă, fiscalitatea, competitivitatea, protejarea capitalului românesc și susținerea producției interne.

Organizatorii au adresat invitații și principalelor partide politice. Potrivit informațiilor transmise în cadrul evenimentului, AUR a răspuns invitației cu o delegație formată din 12 parlamentari, între care liderul formațiunii, George Simion.

Din delegație fac parte Ciprian Paraschiv, Lidia Vadim Tudor, Andrei Dîrlău, Dorel Vulpoiu, Antonio Gabi Popescu, Lucian Mușat, Mohammad Murad, Valentin Badea, Mugur Mihăescu, Nicolae Mîndrescu și Cosmin Hristu.

Pentru județul Vâlcea, participarea este una importantă, în condițiile în care la Forum sunt prezenți deputații AUR de Vâlcea Antonio Popescu și Nicolae Mîndrescu, iar energia și viitorul industriei reprezintă teme cu impact direct asupra economiei județului.

CCIR: „România are nevoie de responsabilitate. Acum!”

Camera de Comerț și Industrie a României își propune ca reuniunea să nu rămână doar la nivelul unor discuții, ci să se finalizeze prin adoptarea unei „Declarații a Forumului de la Neptun”, document care să fixeze prioritățile economice și sociale pentru următorii ani.

„România are nevoie de decizii. România are nevoie de dialog. România are nevoie de acțiune. România are nevoie de un Guvern stabil și funcțional. România are nevoie de responsabilitate. Acum!”, au transmis reprezentanții CCIR.

Organizatorii susțin că inițiativa apare în contextul actualei crize politice și urmărește aducerea instituțiilor, economiei și societății pe o direcție comună, construită în jurul intereselor fundamentale ale României.

Politicienii, față în față cu economia reală

Prezența sindicatelor, patronatelor și a reprezentanților companiilor transformă Forumul de la Neptun într-un loc în care decidenților politici le sunt prezentate direct dificultățile economiei reale.

Mesajele discutate sunt clare: România are nevoie de energie accesibilă și sigură, predictibilitate fiscală, protejarea locurilor de muncă, investiții în industrie și condiții care să permită capitalului românesc să concureze pe o piață tot mai dificilă.

Prin participarea celor 12 parlamentari, AUR a venit la Neptun cu una dintre cele mai consistente delegații politice prezente la dezbateri, într-un moment în care mediul economic solicită mai puține dispute sterile și mai multe soluții concrete pentru industrie, energie și locurile de muncă.

