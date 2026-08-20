Experimentul lui Pavlov la Primăria Râmnicu Vâlcea: vezi sigla, dai LIKE și SHARE! O angajată a Primăriei, sotia directorului DADP, a distribuit „investiția” care nu există

joi, 20 august 2026

Există glume bune, glume mai puțin bune și apoi există situații în care realitatea bate pamfletul. La Râmnicu Vâlcea, se pare că uneori este suficient să apară sigla Primăriei pe Facebook pentru ca reflexul să funcționeze impecabil: LIKE, SHARE și abia după aceea – eventual – citim și ne uităm la fotografie.

Imaginea care circulă pe Facebook prezintă, în mod evident parodic, controversata reabilitare a Castrului Roman Arutela din Călimănești. Peste imaginea castrului au fost „plantate” leagăne, tobogane, balansoare, copii și chiar o zână supradimensionată, iar postarea este prezentată ca și când ar veni de pe pagina Primăriei Râmnicu Vâlcea, cu mesajul: „Noile locuri de joacă din oraș. #modernizare #valcea #capitalatineretului”.

Numai că „investiția” nu există. Este un pamflet.

Și totuși, fotografia a fost distribuită de Ana-Maria Olteanu, persoană care figurează chiar pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea în secțiunea declarațiilor de avere și interese ale funcționarilor publici.

Cu alte cuvinte, pamfletul pare să fi trecut testul suprem al rețelelor sociale: avea sigla potrivită și arăta suficient de „oficial”.

Pavlov ar fi fost mândru

Situația ne-a amintit inevitabil de celebrul experiment al lui Ivan Pavlov. Cercetătorul a demonstrat mecanismul condiționării clasice: după asocierea repetată a unui stimul cu hrana, câinii ajungeau să reacționeze la simplul stimul, chiar dacă hrana nu mai apărea.

Nu spunem noi că există vreo legătură științifică între experiment și administrația locală. Este pamflet, să fie foarte clar!

Dar asemănarea comică este greu de ignorat: apare postarea Primăriei → LIKE; apare sigla → SHARE; apare „#modernizare” → LIKE și SHARE; ce este în fotografie? Detalii!

În cazul nostru, nici măcar faptul că în imagine apare un castru roman transformat digital într-un soi de Disneyland cu zână, leagăne și tobogane nu pare să fi declanșat alarma: „Stați puțin, unde naiba este locul ăsta în Râmnicu Vâlcea?”

Arutela nu este în Râmnicu Vâlcea

Pentru cei care au ratat gluma, Castrul Roman Arutela se află la Călimănești, nu în municipiul Râmnicu Vâlcea. Reabilitarea monumentului a devenit în ultimele zile subiect național de dezbatere, tocmai din cauza aspectului rezultat în urma lucrărilor. Ministerul Culturii a intervenit public și a susținut că proiectul are la bază cercetări arheologice și istorico-arhitecturale și că a parcurs procedurile de avizare de specialitate.

Inclusiv documentația publicată de Primăria Călimănești arată că proiectul privește „Reabilitare Castru Roman Arutela și amenajarea de spații multifuncționale”, cu amplasament în orașul Călimănești.

Tocmai controversa privind aspectul nou al monumentului a făcut posibilă gluma din fotografie: cineva a dus „modernizarea” până la capăt și a transformat castrul, în Photoshop, într-un loc de joacă.

Când SHARE-ul devine fișă de post

Dincolo de glumă, episodul spune ceva interesant despre comunicarea instituțională în epoca Facebook.

Când oamenii ajung să distribuie mecanic conținutul unei instituții sau al unui lider, fără să mai verifice măcar fotografia, comunicarea riscă să nu mai fie comunicare. Devine reflex condiționat.

Nu știm dacă în Primăria Râmnicu Vâlcea există vreun regulament nescris cu „LIKE și SHARE la tot ce mișcă”. Și nici nu susținem că Ana-Maria Olteanu ar fi fost obligată de cineva să distribuie respectiva postare. Nu avem o dovadă în acest sens.

Putem însă constata rezultatul, iar rezultatul este delicios: o angajată a Primăriei distribuie o parodie în care un monument din Călimănești este prezentat drept nou loc de joacă realizat de Primăria Râmnicu Vâlcea.

Probabil următorul nivel va fi și mai simplu:

clopoțel → LIKE;

siglă → SHARE;

#modernizare → aplauze.

Conținutul îl verificăm după.

Sau niciodată.

P.S. Pentru cei care încă mai caută pe hartă noul loc de joacă: nu vă luați copiii și nu porniți prin Râmnic după castelul cu zână și tobogan. Nu există. Este pamflet.

Materialul de față are caracter satiric și de opinie. Referirile la experimentul lui Pavlov sunt utilizate exclusiv ca figură de stil și comparație umoristică.