EXCLUSIV | O nouă anchetă zguduie Primăria Râmnicu Vâlcea. Directorul unei asociații „de turism” a intrat în vizorul procurorilor după sesizarea din oficiu a Poliției

O structură finanțată din bani publici, prezentată drept promotor al turismului vâlcean, a ajuns în atenția procurorilor. Directorul asociației se află în centrul unei anchete penale declanșate după ce polițiștii valceni de la Investigarea Criminalității Economice s-au sesizat din oficiu, în urma unor verificări desfășurate timp de aproape un an.

Documentul oficial intrat în posesia redacției confirmă existența unui dosar penal înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Râmnicu Vâlcea, după finalizarea verificărilor generate de mai multe petiții. Cazul nu a rămas la nivelul unor simple reclamații administrative. Polițiștii au apreciat că există suficiente elemente pentru a se sesiza din oficiu și a declanșa procedurile penale.

Din informațiile obținute de Ziarul de Vâlcea, persoana aflată în centrul verificărilor conduce o asociație cu profil așa-zis turistic, aflată în subordinea Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea. Instituția, finanțată din fonduri publice și creată pentru promovarea municipiului, se vede acum asociată cu o anchetă penală care ridică serioase semne de întrebare asupra modului în care a fost administrată.

Adresa IPJ Vâlcea este fără echivoc: după încheierea verificărilor, organele de cercetare penală ale poliției judiciare s-au sesizat din oficiu, iar dosarul a fost înaintat procurorilor.

Deocamdată, ancheta se desfășoară în faza urmăririi penale, iar autoritățile invocă prevederile Codului de procedură penală pentru a refuza divulgarea obiectului cercetărilor și a faptelor investigate.

Faptul că procurorii au în lucru acest dosar nu înseamnă, în acest moment, că vreo persoană este vinovată. În dreptul românesc funcționează prezumția de nevinovăție, iar eventualele răspunderi vor putea fi stabilite doar la finalizarea anchetei.

Însă un lucru este cert: o instituție care ar fi trebuit să promoveze imaginea municipiului Râmnicu Vâlcea a ajuns, în schimb, să atragă atenția organelor de urmărire penală. Iar atunci când Poliția Economică decide să se sesizeze din oficiu și să trimită cauza la Parchet, vorbim despre un pas procedural care depășește cu mult nivelul unor simple suspiciuni administrative.