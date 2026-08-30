duminică, 30 august 2026

EXCLUSIV | Investiție de 310.000 de euro în buricul Râmnicului! Medicul Laura Grigorie a cumpărat o casă în centrul orașului și pregătește o clinică medicală

O investiție imobiliară importantă se pregătește chiar în centrul municipiului Râmnicu Vâlcea. Medicul Laura Grigorie, specialist în chirurgie și estetică facială și consilier județean, a achiziționat, potrivit informațiilor obținute de Ziarul de Vâlcea, un imobil pentru suma de 310.000 de euro, echivalentul a aproximativ 1,55 milioane de lei.

Nu vorbim despre o simplă locuință. Casa ar urma să fie transformată într-o clinică medicală, ceea ce va ridica valoarea totală a investiției, odată cu lucrările de amenajare, autorizare și dotarea cu aparatură.

Poziție ultracentrală

Imobilul se află într-o zonă foarte bună a Râmnicului, în imediata apropiere a sediului Administrației Județene a Finanțelor Publice Vâlcea, după cum rezultă și din imaginile puse la dispoziția redacției.

Prețul tranzacției – 310.000 de euro – vorbește de la sine despre valoarea proprietății și despre dimensiunea proiectului pe care medicul vâlcean intenționează să îl dezvolte.

Laura Grigorie este deja un nume cunoscut în medicina estetică din Vâlcea. În paralel cu activitatea profesională, aceasta ocupă și funcția de consilier județean, iar Ziarul de Vâlcea a relatat anterior despre activitatea sa politică.

310.000 de euro pentru imobil. Cât va costa clinica la final?

Aceasta este întrebarea interesantă. Prețului de achiziție i se vor adăuga costurile transformării unei case într-o unitate medicală: proiectare, lucrări, instalații speciale, avize, autorizații și echipamente.

Prin urmare, investiția finală ar putea depăși considerabil cei 310.000 de euro plătiți pentru proprietate.

Cert este că Laura Grigorie face o mutare importantă pe piața serviciilor medicale private din Râmnicu Vâlcea. O proprietate ultracentrală, o investiție de sute de mii de euro și perspectiva unei noi clinici medicale reprezintă un proiect care merită urmărit.

Ziarul de Vâlcea va reveni cu informații despre societatea care va administra clinica, autorizațiile solicitate și valoarea finală a investiției.