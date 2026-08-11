EXCLUSIV - De la 5 la 157 de milioane de lei! Octavian Luța, patronul Xavitel, a construit la Vâlcea un business cu aproape 300 de angajați. Succes financiar, dar și controverse

miercuri, 12 august 2026

De la 5 la 157 de milioane de lei! Octavian Luța, patronul Xavitel, a construit la Vâlcea un business cu aproape 300 de angajați. Succes financiar, dar și controverse

Octavian Luța este, fără îndoială, unul dintre oamenii de afaceri care au cunoscut o ascensiune spectaculoasă în mediul economic vâlcean. Compania XAVITEL SRL, controlată de acesta, a ajuns în 2025 la o cifră de afaceri de peste 157 milioane de lei și aproape 300 de angajați, rezultate care plasează societatea printre businessurile importante dezvoltate la Râmnicu Vâlcea.

XAVITEL SRL a fost înființată la 28 ianuarie 2005 și are sediul social în Râmnicu Vâlcea, pe strada Lacului nr. 5. Octavian Luța este asociatul unic al societății, cu o participație de 100%, și administratorul companiei.

Cifrele financiare arată dimensiunea la care a ajuns afacerea. În 2025, XAVITEL a realizat o cifră de afaceri netă de 157.417.682 lei, față de 121.165.402 lei în 2024 și 101.886.160 lei în 2023. Practic, într-un singur an, afacerile societății au crescut cu aproximativ 30%. Profitul net pentru 2025 s-a ridicat la 13.493.892 lei, după ce în anul precedent compania raportase aproximativ 12,6 milioane de lei.

Privită pe termen lung, ascensiunea este și mai spectaculoasă. În 2011, XAVITEL raporta o cifră de afaceri de numai 4,9 milioane de lei și un profit net de aproximativ 115.000 de lei. Paisprezece ani mai târziu, businessul a trecut de 157 milioane de lei, ceea ce înseamnă o cifră de afaceri de peste 30 de ori mai mare.

Creșterea se vede foarte clar și în numărul locurilor de muncă. În 2011, XAVITEL avea un număr mediu de numai 38 de salariați. În 2024 ajunsese la 229, iar în 2025 numărul mediu al angajaților a urcat la 296. Într-un singur an, diferența este de 67 de salariați.

Compania nu mai este de mult o afacere limitată la Râmnicu Vâlcea. Datele analizate indică existența a 95 de puncte de lucru, societatea având o prezență extinsă la nivel național. Activitatea principală este legată de comerțul cu echipamente informatice și de telecomunicații.

Din punct de vedere fiscal, XAVITEL figurează ca societate activă și plătitoare de TVA, iar datele actualizate la 30 iunie 2026 arată că firma nu avea datorii la ANAF. Evaluarea disponibilă indică un risc comercial scăzut, nota 9 și rating de insolvență Clasa A, cu o probabilitate de insolvență indicată de numai 0,04%.

Există însă și o altă față a poveștii XAVITEL. Performanțele economice incontestabile ale companiei au fost însoțite, de-a lungul anilor, de o serie de controverse privind unele dintre investițiile imobiliare și concesiunile lui Octavian Luța, subiecte despre care Ziarul de Vâlcea a scris în repetate rânduri.

Unul dintre cele mai cunoscute cazuri este fostul motel-restaurant Capela, un reper al Râmnicului, achiziționat de XAVITEL în 2018. Ziarul de Vâlcea semnala încă din 2020 lipsa investițiilor în modernizarea complexului, iar în 2023 și 2024 publicația a revenit asupra situației, constatând că proprietatea continua să fie într-o stare avansată de degradare, în ciuda anilor trecuți de la achiziție.

O altă controversă majoră a vizat Baza de Agrement Ostroveni. În ianuarie 2023, XAVITEL a câștigat licitația pentru concesionarea, pe 49 de ani, a unui teren de 7.583 de metri pătrați și a unei construcții nefinalizate, asumându-și o investiție de peste două milioane de euro pentru amenajarea unui centru multifuncțional de relaxare și agrement. Contractul prevedea inclusiv obligația obținerii autorizației de construire într-un termen de 12 luni. În februarie 2024, Primăria Râmnicu Vâlcea anunța intenția de încetare a concesiunii pentru neîndeplinirea acestei obligații, însă ulterior XAVITEL a primit o derogare aprobată de Consiliul Local.

Situația a continuat să provoace controverse și în 2025. În luna iulie, Ziarul de Vâlcea constata că investiția promisă nu era vizibilă în teren și ridica întrebări privind menținerea contractului de concesiune. În august 2025, Primăria Râmnicu Vâlcea transmitea oficial publicației că XAVITEL „își onorează obligațiile contractuale” în condițiile derogării aprobate de Consiliul Local și că societatea se afla în perioada de execuție a lucrărilor. La numai câteva săptămâni, situația din teren s-a schimbat: au apărut utilaje și echipe, iar Ziarul de Vâlcea consemna că lucrările au început efectiv, chiar dacă mobilizarea era încă modestă.

Numele lui Octavian Luța a apărut și în investigațiile publicației privind concesiunile și investițiile de la Ocnele Mari. În articole publicate în 2025, Ziarul de Vâlcea a ridicat semne de întrebare asupra transparenței unor concesiuni privind ștrandurile, terenurile și proiectele turistice din localitate și asupra conexiunilor dintre societățile participante la anumite proceduri.

Dincolo de aceste controverse, bilanțurile XAVITEL rămân impresionante. Există totuși un indicator financiar care merită urmărit: datoriile totale ale companiei au crescut de la aproximativ 54,9 milioane de lei în 2024 la peste 72,5 milioane de lei în 2025. În același timp, activele imobilizate au crescut de la 38,2 milioane la peste 53,1 milioane de lei.

Povestea XAVITEL are, așadar, două dimensiuni care nu pot fi ignorate. Pe de o parte avem ascensiunea spectaculoasă a unei companii vâlcene care a ajuns de la 4,9 milioane de lei cifră de afaceri și 38 de angajați în 2011 la peste 157 milioane de lei și 296 de angajați în 2025. Pe de altă parte există investiții întârziate și concesiuni care au provocat controverse și întrebări legitime în spațiul public.

Cert este că Octavian Luța și XAVITEL au ajuns actori importanți ai economiei vâlcene. Iar atunci când un business capătă asemenea dimensiuni și intră, în paralel, în proiecte importante care implică patrimoniul sau proprietatea administrațiilor locale, performanța economică trebuie să meargă mână în mână cu transparența și respectarea angajamentelor asumate față de comunitate.

Tiberiu Pirnau