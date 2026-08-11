marți, 11 august 2026

Elsaco, constructorul noului CET de la Râmnicu Vâlcea: Lucrările au ajuns la aproximativ 50 la sută

Compania Elsaco este implicată în realizarea noii centrale de cogenerare pe gaze de la Govora, investiție esențială pentru viitorul sistemului centralizat de termoficare din Râmnicu Vâlcea.

Potrivit informațiilor prezentate după o vizită în șantier, lucrările au ajuns la un stadiu de aproximativ 50%, iar o parte importantă a echipamentelor necesare primei etape este deja montată.

Cele patru cazane de apă fierbinte (CAF-uri), care vor asigura producerea agentului termic pentru municipiu, se află deja pe poziții, în prezent fiind executate lucrările de racordare și integrare în noul sistem.

Conform termenelor asumate în cadrul proiectului, aceste capacități ar urma să fie funcționale până la sfârșitul lunii octombrie 2026.

Investiția totală în noul CET se ridică la aproximativ 534 de milioane de lei, proiectul fiind finanțat din fonduri europene. Noua centrală va funcționa pe gaze naturale și va fi conectată atât la Sistemul Național de Transport al Gazelor, cât și la Sistemul Energetic Național.

În etapa următoare sunt prevăzute și capacități de cogenerare care vor produce simultan energie electrică și energie termică.

Pentru Elsaco, proiectul de la Govora reprezintă una dintre lucrările energetice importante aflate în execuție în această perioadă, iar respectarea termenelor este esențială pentru continuitatea furnizării agentului termic în Râmnicu Vâlcea.