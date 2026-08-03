luni, 3 august 2026

Doi români din Râmnicu Vâlcea, arestați într-o amplă anchetă româno-germană privind fraude online cu autoturisme. Prejudiciul estimat depășește 660.000 de euro

Două persoane din Râmnicu Vâlcea au fost arestate preventiv în urma unei operațiuni comune desfășurate de autoritățile judiciare din România și Germania, într-un dosar care vizează o presupusă rețea de fraude informatice prin intermediul unor anunțuri fictive de vânzare a autoturismelor.

Potrivit autorităților bavareze, ancheta este coordonată de Centrul pentru Combaterea Criminalității Informatice din cadrul Parchetului General din Bamberg, împreună cu Inspectoratul de Poliție Criminală din Coburg și cu sprijinul autorităților române.

Investigația a fost deschisă la începutul anului 2026, după ce anchetatorii au descoperit indicii privind compromiterea conturilor unor dealeri auto legitimi de pe platforme online. Suspecții ar fi folosit aceste conturi pentru a publica mii de anunțuri false de vânzare a unor autovehicule inexistente.

Conform informațiilor comunicate de poliția germană, cumpărătorii erau convinși să vireze sumele de bani în conturi bancare controlate de membrii grupării, deschise în Germania și Spania, după ce primeau facturi falsificate care păreau emise de comercianți autorizați.

Anchetatorii susțin că, începând din septembrie 2025, ar fi fost compromise câteva sute de conturi ale dealerilor auto și ar fi fost publicate peste 5.000 de anunțuri fictive. Prejudiciul estimat până în prezent depășește 660.000 de euro.

La data de 7 iulie 2026, în cadrul unei acțiuni comune desfășurate la Râmnicu Vâlcea, doi cetățeni români, în vârstă de 40 și 44 de ani, au fost reținuți și au fost efectuate percheziții domiciliare. În urma descinderilor au fost ridicate sume de bani și monede din aur evaluate la aproximativ 100.000 de euro.

Ulterior, cei doi au fost extrădați în Germania, unde au fost prezentați în fața unui judecător și plasați în arest preventiv. Cercetările continuă atât pentru analiza probelor ridicate, cât și pentru identificarea altor persoane care ar putea fi implicate în acest dosar.

În comunicatul transmis, poliția bavareză amintește că Râmnicu Vâlcea este cunoscut în presa internațională sub denumirea de „Hackerville”, etichetă dobândită în urmă cu mai mulți ani din cauza numeroaselor dosare privind criminalitatea informatică instrumentate în zonă.