duminică, 30 august 2026

DOCUMENT | Sesizare explozivă despre un concurs de angajare la Colegiul „Mircea cel Bătrân” din Râmnicu Vâlcea: „Postul era deja ocupat”. Acuzații de favorizare și concurs „aranjat”

Un document olograf ajuns în posesia Ziarului de Vâlcea readuce în atenție modul în care s-ar fi făcut o angajare la una dintre cele mai importante unități de învățământ din Râmnicu Vâlcea. Autorul sesizării susține că un concurs pentru ocuparea unui post de informatician ar fi fost organizat doar formal, existând suspiciunea că beneficiarul postului era cunoscut dinainte.

Sesizarea, adresată chiar redacției Ziarului de Vâlcea, poartă ștampila Inspectoratului Școlar Vâlcea și descrie o serie de împrejurări care, dacă sunt confirmate de documentele oficiale ale instituțiilor implicate, ridică serioase semne de întrebare.

Potrivit autorului documentului, la Colegiul „Mircea cel Bătrân” din Râmnicu Vâlcea ar fi fost organizat un concurs pentru ocuparea unui post de informatician. Persoana care a redactat sesizarea afirmă că intenționa să participe, însă ar fi primit informația „pe surse” că postul ar fi fost deja ocupat.

Suspiciunea: postul ar fi fost pregătit pentru o persoană apropiată conducerii

Cea mai gravă acuzație din document privește presupusa favorizare a unei persoane apropiate conducerii unității de învățământ.

Autorul susține că postul ar fi fost înființat și concursul organizat astfel încât să avantajeze o anumită persoană, precum și o presupusă legătură de familie cu persoana care ar fi obținut postul.

Sunt acuzații care trebuie tratate ca susțineri ale petentului, nu ca fapte demonstrate, însă ele pot fi verificate relativ simplu prin consultarea dosarului concursului, a actelor de studii ale candidatului declarat admis, a componenței comisiei și a documentelor privind înființarea și scoaterea postului la concurs.

Concurs organizat astfel încât să afle cât mai puțini?

Sesizarea reclamă și modul în care ar fi fost făcută publică procedura de angajare. Autorul sugerează că perioada aleasă și modalitatea de organizare ar fi redus posibilitatea altor persoane de a afla și de a se înscrie.

Mai mult, acesta formulează suspiciuni privind componența și comportamentul comisiei de concurs, făcând referire atât la conducerea unității școlare, cât și la Inspectoratul Școlar.

Un alt aspect deosebit de important menționat în document este afirmația că persoana declarată admisă nu ar fi îndeplinit, la momentul concursului, toate condițiile necesare ocupării postului, fiind indicată explicit problema diplomei de licență în domeniu.

Dacă această informație se confirmă, întrebarea este simplă: cum a putut fi validată candidatura și, ulterior, angajarea?

Ziarul de Vâlcea cere desecretizarea întregului dosar al concursului

Situația poate fi lămurită fără speculații. Documentele există sau ar trebui să existe.

Ziarul de Vâlcea solicită Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea și conducerii Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” să clarifice public:

când a fost înființat postul de informatician și cine a aprobat înființarea acestuia?; cum și unde a fost publicat anunțul?; cine s-a înscris și cine a făcut parte din comisie?; ce punctaje au fost acordate?; dacă persoana declarată admisă îndeplinea toate condițiile de studii la data concursului?; dacă exista vreo relație de rudenie între candidatul câștigător și persoane din conducerea școlii și ce măsuri au fost luate pentru evitarea unui eventual conflict de interese?

Sesizarea reprezintă, deocamdată, o acuzație formulată de un petent, nu dovada definitivă că procedura a fost fraudată. Tocmai de aceea, răspunsul trebuie să vină din documentele oficiale.

A fost concurs real sau un concurs cu câștigătorul stabilit dinainte?

Această întrebare poate primi un răspuns foarte precis: publicarea integrală și verificarea dosarului de concurs.

Ziarul de Vâlcea va solicita oficial documentele privind organizarea concursului și va publica punctul de vedere al persoanelor nominalizate în sesizare.