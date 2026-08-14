Din octombrie, râmnicenii vor plăti mai mult pentru apă caldă și căldură. „Subvenția de 250 de lei” nu șterge factura incompetenței care închide CET Govora

vineri, 14 august 2026

Râmnicenii racordați la sistemul centralizat de termoficare trebuie să privească dincolo de anunțurile optimiste despre o presupusă „subvenție de 250 de lei/Gcal”. Realitatea este mai simplă: după oprirea producției pe cărbune la CET Govora, energia termică va fi produsă, în etapa de tranziție, pe gaz și există riscul ca facturile populației să crească începând din octombrie 2026.

Chiar primarul Mircia Gutău a recunoscut public că energia termică produsă exclusiv pe gaz va fi mai scumpă. În aceste condiții, prezentarea unei subvenții drept o mare victorie administrativă ascunde problema de fond: dacă trebuie mărită subvenția, înseamnă că trebuie acoperit un cost mai mare al gigacaloriei.

CJ Vâlcea nu a anunțat oficial subvenția de 125 de lei

Mai există însă o problemă majoră. Consiliul Județean Vâlcea nu a făcut, până în acest moment, un anunț oficial prin care să garanteze că va subvenționa gigacaloria cu 125 de lei începând din octombrie. Motivul este unul cât se poate de important: CJ Vâlcea nu dispune, în acest moment, de resursele necesare pentru a susține singur un asemenea efort financiar și așteaptă sprijin financiar de la Guvern.

Iar aici apare marele semn de întrebare: dacă banii de la București nu vin sau vin insuficienți, cine acoperă diferența? În final, riscul este ca aceasta să ajungă în factura râmnicenilor. De aceea, până când există o hotărâre, o sursă bugetară certă și banii efectiv disponibili, cei „250 de lei subvenție” trebuie tratați drept o promisiune, nu drept o certitudine.

Subvenția nu înseamnă ieftinire

Banii Primăriei, ai Consiliului Județean sau ai Guvernului sunt tot bani publici. Dacă gigacaloria se scumpește și diferența este acoperită din bugete publice, căldura nu s-a ieftinit. Scumpirea este doar mutată parțial de pe factură în buget.

Și atunci apare întrebarea pe care autoritățile trebuie să o lămurească: cum s-a ajuns ca vechiul CET să fie împins spre închidere înainte ca noua capacitate să fie complet funcțională?

De ani întregi Guvernul știa despre termenele asumate pentru decarbonizare. Autoritățile din Vâlcea știau că Râmnicu Vâlcea depinde de CET Govora. Cu toate acestea, am ajuns în august 2026 cu vechea capacitate pe punctul de a fi oprită și cu noul CET încă în construcție.

Aceasta este factura incompetenței administrative și guvernamentale.

Din octombrie începe testul adevărului. Nu declarațiile și comunicatele vor conta, ci factura pe care râmniceanul o va primi acasă.

Dacă Guvernul nu asigură banii promiși, iar CJ Vâlcea nu poate susține subvenția anunțată de primarul Gutău în numele său, râmnicenii ar putea descoperi rapid cât costă, în realitate, închiderea CET Govora înainte ca alternativa să fie complet pregătită.

Tiberiu Pîrnău