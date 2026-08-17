DESCINDERI în Vâlcea: arme, muniție și capcane artizanale, găsite la Măciuca și Gușoeni

Polițiștii vâlceni au făcut două percheziții în comunele Măciuca și Gușoeni, într-un dosar privind nerespectarea regimului armelor și munițiilor. În urma descinderilor au fost găsite arme, zeci de cartușe și mai multe capcane artizanale.
Acțiunea a avut loc duminică, 16 august, și a fost coordonată de polițiștii Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Vâlcea, cu sprijinul luptătorilor SAS și al jandarmilor. Dosarul se află sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bălcești.
La locuința celor două persoane vizate, din comuna Măciuca, anchetatorii au descoperit o armă letală de vânătoare cu alice, confecționată artizanal, o armă neletală cu aer comprimat, fabricată industrial, precum și un detector de metale.
Toate bunurile au fost ridicate de polițiști pentru continuarea cercetărilor.
Descinderile au continuat la o cabană din comuna Gușoeni, care aparține acelorași persoane. Aici, polițiștii au găsit 30 de cartușe de diferite calibre, despre care IPJ Vâlcea precizează că erau deținute fără drept.
Tot la cabană au fost descoperite 14 capcane artizanale de tip laț.
Armele, muniția și celelalte obiecte au fost ridicate, iar anchetatorii urmează să stabilească de unde provin și în ce scop erau deținute.
Cei doi bărbați vizați de anchetă sunt cercetați, pentru moment, în stare de libertate.
Polițiștii continuă investigațiile pentru stabilirea tuturor împrejurărilor cazului. Până la o eventuală hotărâre definitivă a instanței, persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.
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