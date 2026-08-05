miercuri, 5 august 2026

Deputatul PNL Ovidiu Cîmpean, un PACALICI care confundă ideologia cu realitatea!

În timp ce sute de angajați de la CET Govora și mii de locuitori din Râmnicu Vâlcea așteaptă soluții pentru asigurarea energiei termice și electrice, deputatul PNL Ovidiu Cîmpean a ales să catalogheze drept „populism” votul parlamentarilor care au susținut amânarea închiderii capacităților pe cărbune până la punerea în funcțiune a unor alternative echivalente.

Declarația liberalului ridică însă o întrebare legitimă: vorbește din perspectiva realității sistemului energetic românesc sau doar repetă sloganurile tranziției verzi?

A susține că România trebuie să închidă rapid centralele pe cărbune deoarece acestea reprezintă „cea mai scumpă sursă de energie” înseamnă să ignori tocmai lecțiile ultimilor ani. În perioadele de consum maxim, când producția din surse regenerabile scade, centralele pe cărbune au fost cele care au contribuit la stabilitatea Sistemului Energetic Național. Fără aceste capacități, România a ajuns în repetate rânduri să importe energie la prețuri record, de multe ori mult mai mari decât costurile interne de producție.

Mai grav este că deputatul PNL nu spune nimic despre costurile uriașe ale închiderii accelerate a termocentralelor. La nivel național, dezafectarea acestora și înlocuirea lor înainte de existența unor capacități echivalente presupun cheltuieli de miliarde de euro, bani care vor fi suportați tot de contribuabili.

Invocarea exemplului de la Craiova este, de asemenea, discutabilă. Nimeni nu contestă necesitatea reducerii poluării și modernizării sectorului energetic. Însă dezbaterea nu este despre alegerea între cărbune și aer curat, ci despre închiderea unor capacități strategice înainte ca România să dispună de alternative funcționale. Tocmai de aceea Parlamentul a decis că o centrală pe cărbune poate fi scoasă din exploatare doar după punerea în funcțiune a unei capacități similare.

Pentru județul Vâlcea, poziția deputatului Ovidiu Cîmpean este cu atât mai greu de înțeles. Aplicarea rigidă a calendarului inițial de decarbonizare ar fi însemnat închiderea CET Govora înainte ca noua centrală pe gaze să fie operațională, cu riscuri evidente pentru alimentarea cu agent termic a municipiului Râmnicu Vâlcea, pentru platforma industrială și pentru sute de locuri de muncă.

Tranziția energetică este necesară, însă ea trebuie făcută cu responsabilitate și fără sacrificarea securității energetice. În caz contrar, România riscă să închidă capacități de producție înainte de a avea cu ce le înlocui, devenind și mai dependentă de importuri și de volatilitatea pieței europene.

În acest context, declarațiile deputatului Ovidiu Cîmpean par mai degrabă expresia unei abordări doctrinare decât a unei analize ancorate în realitățile sistemului energetic românesc și în nevoile comunităților, precum cea din județul Vâlcea.