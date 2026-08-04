marți, 4 august 2026

Deputatul AUR Nicolae Mîndrescu cere explicații Guvernului după explozia prețurilor la energie: „România își vinde curentul ieftin ziua și îl cumpără înapoi de zece ori mai scump seara”

Deputatul AUR de Vâlcea, Nicolae Mîndrescu, a adresat o întrebare parlamentară ministrului interimar al Energiei, Ilie Bolojan, și Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), solicitând explicații privind prețurile record la energia electrică înregistrate în România în zilele de 30 iunie și 1 iulie 2026, precum și lipsa investițiilor în capacitățile de stocare a energiei.

Parlamentarul atrage atenția că România a ajuns să înregistreze cele mai ridicate prețuri la electricitate din întreaga Uniune Europeană. La 1 iulie, în jurul orei 19:00, un MWh s-a tranzacționat la 5.321 de lei, echivalentul a peste 1.000 de euro, iar prețul mediu spot al zilei a fost de 295 euro/MWh, aproape dublu față de Bulgaria, unde energia s-a tranzacționat cu aproximativ 148 euro/MWh.

Potrivit deputatului vâlcean, această situație nu este rezultatul unor împrejurări neprevăzute, ci consecința directă a unei politici energetice greșite, aplicate ani la rând. România produce cantități importante de energie fotovoltaică în timpul zilei, când consumul este redus, exportând-o la prețuri foarte mici, pentru ca seara, în intervalele de consum maxim, să fie nevoită să importe aceeași energie la costuri de multe ori mai mari.

Nicolae Mîndrescu compară situația României cu cea a Bulgariei, care în ultimii ani a investit peste două miliarde de euro în sisteme de stocare și dispune în prezent de aproximativ 4,1 GW capacitate de stocare, de aproape cinci ori mai mult decât România. În opinia sa, lipsa investițiilor în baterii și în infrastructura energetică afectează grav competitivitatea economiei românești și pune presiune directă asupra facturilor plătite de populație și companii.

Deputatul mai arată că vulnerabilitatea sistemului energetic a fost accentuată de oprirea pentru modernizare a unui reactor de la Cernavodă și de funcționarea la capacitate redusă a centralei de la Brazi, două situații cunoscute din timp, care ar fi trebuit gestionate astfel încât să nu genereze dezechilibre majore în piață.

Prin întrebarea parlamentară, Nicolae Mîndrescu solicită Ministerului Energiei și ANRE să prezinte date privind cantitățile de energie exportate și importate în zilele de 30 iunie și 1 iulie, pierderile economice generate de diferențele de preț, stadiul proiectelor de stocare în baterii, motivele suprapunerii indisponibilităților unor capacități importante de producție, măsurile urgente pentru protejarea consumatorilor în vara acestui an și calendarul punerii în funcțiune a noilor centrale de la Mintia și Romgaz.

Parlamentarul AUR solicită un răspuns scris, considerând că românii au dreptul să afle de ce ajung să plătească unele dintre cele mai mari prețuri la energie din Uniunea Europeană, în condițiile în care România dispune de resurse importante de producție, dar continuă să sufere din cauza lipsei investițiilor în stocare și a unei planificări energetice deficitare.