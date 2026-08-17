De la pământ neproductiv la facturi zero: primii pași către ferma independentă energetic

marți, 18 august 2026

De la pământ neproductiv la facturi zero: primii pași către ferma independentă energetic

Facturile la curent sunt o povară constantă pentru orice fermă, mai ales când vine vorba de echipamente esențiale care nu pot fi oprite - cum sunt irigațiile, spațiile frigorifice sau ventilația. Trecerea la panouri fotovoltaice reduce masiv aceste costuri, dar instalarea lor e doar primul pas. Ca să devii cu adevărat independent energetic, secretul constă în trei lucruri: obiceiurile de consum, amplasarea corectă a sistemului și gestionarea inteligentă a surplusului.

Multe recomandări rămân la nivelul formulei „montează panouri și vinde ce nu folosești”. În realitate, racordarea, bateriile, întreținerea și accesul utilajelor pot schimba complet rezultatul. Iar agrivoltaicele nu se potrivesc oricărei culturi.

Modernizarea agriculturii prin panouri fotovoltaice devine mai interesantă atunci când energia produsă servește activitatea fermei, iar terenul neproductiv primește o funcție nouă. Venitul suplimentar din agrivoltaice poate exista, dar numai după ce consumul, cultura și regulile locale sunt puse în aceeași schemă.

Independența energetică începe cu consumul, nu cu suprafața

O fermă nu are nevoie neapărat de cel mai mare câmp de panouri. Are nevoie de energie disponibilă în orele potrivite. O pompă de irigații care lucrează ziua poate folosi direct producția solară, în timp ce o instalație care funcționează noaptea va cere baterii sau o soluție de compensare cu rețeaua.

Această diferență pare simplă, dar schimbă dimensionarea. Dacă energia este consumată direct, pierderile și costurile suplimentare sunt mai ușor de controlat. Dacă totul este injectat în rețea, rezultatul depinde de contract, de regulile aplicabile și de momentul în care energia poate fi compensată.

Întrebarea practică nu este „câte panouri încap pe teren?”, ci „ce consumator important poate fi alimentat în timpul zilei?”. Pentru început, inventarul fermei ar trebui să includă:

pompele de irigații și puțurile care funcționează în intervalul cu lumină;

camerele frigorifice, ventilatoarele și instalațiile de muls;

uscătoarele, morile sau utilajele electrice din atelier;

iluminatul, sistemele de monitorizare și automatizările;

consumatorii care pornesc rar, dar au nevoie de putere mare.

Pentru o fermă, un asemenea exemplu arată mai ales un principiu: bateria nu înlocuiește analiza consumului. Poate acoperi orele fără soare, dar adaugă cost, greutate și necesități de întreținere. Nu întotdeauna este cea mai bună primă investiție.

Terenul neproductiv poate deveni o piesă utilă

Un teren slab, în pantă, izolat sau dificil de lucrat nu este automat potrivit pentru panouri. Trebuie să existe acces pentru montaj, posibilitate de racordare și suficientă lumină. Altfel, ferma poate ajunge cu o instalație scumpă într-un loc care produce energie, dar este greu de întreținut.

Valorificarea terenului neproductiv prin amplasarea unor panouri poate avea sens când parcela nu mai poate susține o cultură rentabilă, însă decizia cere o verificare tehnică și juridică mult mai atentă decât simpla măsurare a suprafeței. Aici își dovedesc valoarea echipele precum Enera Switch, care, prin pachetul de suport complet de obținere fonduri pentru panouri fotovoltaice pentru fermieri, analizează aceste detalii de la început. Ei știu că un teren agricol cu randament mic nu este același lucru cu un teren degradat, iar regimul juridic poate diferi radical și poate bloca un întreg dosar de finanțare.

Înaintea proiectării, merită verificate câteva lucruri concrete:

accesul camioanelor, al utilajelor și al echipelor de mentenanță;

orientarea terenului, umbrirea produsă de arbori și panta parcelei;

distanța până la punctul de racordare și capacitatea disponibilă;

drenajul, riscul de băltire și stabilitatea solului;

traseele care trebuie păstrate pentru lucrările agricole;

autorizațiile și condițiile locale pentru construcții și instalații energetice.

Panourile pot fi montate pe structuri ridicate, vertical sau în configurații care lasă culoare între rânduri. Alegerea nu este doar tehnică. Ea trebuie să permită cosirea, curățarea, verificarea cablurilor și intervenția în caz de avarie. Un sistem care blochează accesul poate transforma o parcelă neproductivă într-o problemă permanentă.

Aici apare una dintre diferențele față de o instalație montată pe acoperiș. Pe acoperiș, suprafața este deja ocupată de o clădire. Pe teren, structura, împrejmuirea, drumurile interioare și protecția împotriva animalelor sau a vandalismului intră în calcul. Costul real nu înseamnă doar panoul și invertorul.

Parcela nu trebuie să fie „pierdută” după montaj. În unele situații, poate găzdui vegetație joasă, plante pentru polenizatori sau activități agricole ușoare, dacă proiectul permite. Rar, dar se întâmplă: terenul cu valoare agricolă redusă devine mai util tocmai fiindcă primește două funcții.

Agrivoltaicele aduc două activități, nu două garanții

Agrivoltaicele presupun amplasarea panourilor deasupra sau printre culturile agricole. Energia se produce în același timp cu recolta, iar umbra parțială poate reduce evaporarea și stresul termic pentru anumite plante. Nu este o regulă universală. Unele culturi au nevoie de lumină directă, iar utilajele mari pot circula greu printre structuri.

Materialul video dedicat agrivoltaicelor prezintă o reducere de 50% a consumului de apă pentru irigații într-un proiect cu zmeură din Olanda, alături de observația că rezultatele agricole pot fi mai slabe în ani reci și umezi, dar mai bune în perioadele foarte calde și uscate. Cifrele se referă la exemple prezentate în material, nu la o promisiune pentru orice fermă din România. (Undecided with Matt Ferrell, YouTube, [Panouri solare plus agricultură? Agrivoltaica explicată](https://www.youtube.com/watch?v=lgZBlD-TCFE), 2022)

Cultura trebuie aleasă după lumină, apă și modul de lucru al fermei. O plantație de legume recoltată manual poate accepta o structură diferită de o cultură de grâu lucrată cu utilaje late. Înainte să fie comandate panourile, trebuie observat ce se întâmplă cu plantele în fiecare sezon.

Câteva variante pot fi mai ușor de analizat decât o cultură de câmp convențională:

legume și plante care tolerează umbra parțială;

fructe de pădure sau culturi recoltate manual;

sere și solarii proiectate de la început pentru structuri solare;

adăposturi pentru animale, unde panourile oferă și umbră;

canale de irigații sau spații auxiliare, dacă amplasarea este permisă.

Dificultatea principală nu este montarea panoului, ci dozarea luminii. Prea multă umbră poate reduce producția agricolă. Prea puțină umbră poate diminua avantajul pentru apă și temperatură. În unele proiecte, panourile sunt ridicate pentru a lăsa utilajele să treacă. În altele, sunt așezate vertical sau în rânduri mai rare.

i există o problemă peste care prezentările optimiste trec uneori prea repede: accesul la cultură. Dacă trebuie să demontezi o parte din instalație pentru a intra cu utilajul, proiectul nu mai este eficient. Dacă structura îngreunează tratamentele, recoltarea sau curățarea, venitul din energie poate fi mâncat de costurile agricole.

Agrivoltaica nu înseamnă că fiecare metru pătrat produce automat mai mult. Înseamnă că același teren poate fi administrat pentru două rezultate, cu condiția ca proiectarea să pornească de la cultură, nu de la panou. Asta cere răbdare. Și o parcelă-pilot înaintea unei investiții extinse.

Venitul suplimentar se construiește înainte de montaj

Venitul suplimentar din agrivoltaice poate proveni din energia vândută, din reducerea facturii sau din folosirea unei suprafețe care altfel ar rămâne neexploatată. Acestea nu sunt același lucru. Economisirea energiei consumate la irigații crește marja fermei, dar nu apare ca o încasare separată. Vânzarea surplusului presupune alte reguli și alte riscuri.

Un proiect sănătos ar trebui să compare cel puțin trei scenarii:

autoconsum pentru pompe, frig, ventilație și utilaje;

autoconsum combinat cu baterii pentru orele fără soare;

producție pe teren și valorificare a surplusului printr-un contract sau parteneriat.

În fiecare variantă intră costurile cu structura, invertorul, protecțiile, cablurile, racordarea, asigurarea, curățarea și înlocuirea componentelor. Dacă acestea lipsesc din calcul, perioada de recuperare poate părea mai scurtă decât este în realitate.

Pagina AFIR dedicată schemei pentru energie descrie investiții în producerea energiei electrice din surse regenerabile solare pentru autoconsum și menționează condiții legate de activități eligibile. Nu este suficient să existe o fermă și o suprafață liberă. Eligibilitatea, documentele și ghidul aplicabil trebuie verificate înaintea oricărei decizii. ([AFIR, schema pentru obținerea energiei regenerabile](https://www.afir.ro/finantare/finantare-in-agricultura/schema-de-energie/))

Cea mai prudentă abordare începe cu o instalație care acoperă consumul cunoscut, nu cu un câmp dimensionat după suprafața disponibilă. Apoi pot fi adăugate baterii, structuri agrivoltaice sau capacități suplimentare, dacă primele luni arată că energia este folosită eficient.

Un plan simplu ar trebui să răspundă la aceste întrebări:

cât consumă ferma în fiecare lună și în ce interval orar?;

ce echipamente pot fi programate în timpul producției solare?;

ce se întâmplă în zilele fără soare și în sezonul rece?;

cine repară instalația și în cât timp poate interveni?;

cum sunt protejate panourile de grindină, animale și furt?;

ce se întâmplă cu sistemul dacă activitatea agricolă se schimbă?.

Aici se vede dacă proiectul este modernizare agricolă sau doar o investiție energetică amplasată lângă fermă. O fermă independentă energetic pentru viitor nu trebuie să rupă legătura cu rețeaua, ci să devină mai puțin vulnerabilă la întreruperi și la costuri imprevizibile. Independența totală poate fi scumpă. Controlul consumului este, de multe ori, primul câștig real.

Terenul neproductiv, panourile și cultura pot lucra împreună, dar numai când fiecare are un rol clar. Altfel, două surse de venit rămân doar două ipoteze pe hârtie.

Uneori, cea mai bună instalație nu este cea care produce cel mai mult, ci cea care se potrivește exact cu pompa, sera sau camera frigorifică deja existente. Acolo începe proiectul care poate rezista și după ce dispare entuziasmul inițial.

Pentru fermier, întrebarea esențială nu este dacă panourile reprezintă viitorul. Este dacă parcela și consumul de astăzi pot susține o investiție care rămâne utilă și peste câțiva ani.

Surse de referință:

- AFIR - [Schema pentru obținerea energiei regenerabile](https://www.afir.ro/finantare/finantare-in-agricultura/schema-de-energie/) - accesat în 2026.