Cum să reacționezi corect atunci când mașina se oprește în timpul deplasării

Puțini șoferi se gândesc că o simplă călătorie se poate transforma într-o situație dificilă din cauza unei defecțiuni tehnice. Fie că este vorba despre o problemă la motor, o pană de cauciuc sau o baterie descărcată, este important să știi care sunt pașii pe care trebuie să îi urmezi pentru a evita riscurile și pentru a reveni cât mai repede la drum.

Prioritatea este siguranța

În momentul în care observi că autoturismul nu mai funcționează corespunzător, încearcă să ajungi într-o zonă sigură, în afara carosabilului. Activează luminile de avarie și amplasează triunghiurile reflectorizante la distanța prevăzută de lege. Dacă te afli pe un drum intens circulat sau pe autostradă, este recomandat să părăsești vehiculul doar dacă acest lucru poate fi făcut în siguranță.

De multe ori, încercarea de a continua deplasarea cu un autoturism care prezintă probleme tehnice poate provoca defecte și mai costisitoare.

Defecțiunile apar chiar și la mașinile bine întreținute

Mulți șoferi cred că reviziile periodice elimină complet riscul unor incidente. În realitate, există numeroși factori care nu pot fi controlați: componente care cedează fără avertisment, obiecte aflate pe carosabil, temperaturi extreme sau accidente ușoare care fac imposibilă continuarea drumului.

Printre cele mai frecvente situații se numără:

defecțiuni ale sistemului electric;

supraîncălzirea motorului;

ambreiaj defect;

cutie de viteze blocată;

pană de cauciuc;

baterie descărcată;

lipsa combustibilului;

accidente care necesită transportul mașinii către un service.

De ce nu este recomandată tractarea improvizată

Tractarea cu o bară sau cu o funie poate părea o soluție rapidă, însă aceasta implică numeroase riscuri. Dacă nu sunt respectate condițiile tehnice și legale, pot apărea avarii suplimentare la direcție, transmisie sau sistemul de frânare. În plus, anumite autoturisme moderne, în special cele cu transmisie automată sau cele electrice, necesită proceduri speciale de transport.

Din acest motiv, cea mai sigură variantă este apelarea la o companie care dispune de platforme dedicate și personal calificat.

Avantajele unei intervenții profesionale

O firmă specializată poate ajunge rapid la locul incidentului și poate transporta vehiculul în condiții de maximă siguranță. În plus, multe companii oferă servicii suplimentare, precum pornirea motorului cu booster, schimbarea roții, alimentarea cu combustibil sau recuperarea vehiculelor din zone greu accesibile.

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Cum poți reduce riscul unei defecțiuni

Chiar dacă incidentele nu pot fi eliminate complet, există câteva măsuri simple care contribuie la prevenirea lor:

verificarea nivelului uleiului și al lichidului de răcire;

controlul presiunii în anvelope;

testarea periodică a bateriei;

schimbarea consumabilelor conform recomandărilor producătorului;

efectuarea reviziilor la intervalele stabilite.

Aceste verificări durează doar câteva minute, însă pot preveni probleme care ar putea apărea în cele mai nepotrivite momente.

O defecțiune auto nu trebuie privită ca o situație fără ieșire. Atunci când acționezi calm și alegi soluția potrivită, problema poate fi rezolvată rapid și în siguranță. Colaborarea cu un serviciu profesionist de asistență și transport auto îți oferă siguranța că vehiculul va ajunge la destinație fără riscuri suplimentare, iar tu vei economisi timp și vei evita costurile generate de intervențiile improvizate.