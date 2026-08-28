Cum recunoști o țigară electronică falsificată de una originală

Ambalajul arată bine, codul QR pare să funcționeze, prețul e ușor sub cel obișnuit. Nimic nu atrage atenția, cel puțin nu la prima vedere. Tocmai aceasta este problema cu falsurile de țigări electronice mai sofisticate: nu sunt detectabile la o privire fugară, ci abia după câteva utilizări, când gustul se schimbă, vaporii slăbesc sau dispozitivul se defectează mai devreme decât ar trebui. Unele nu sunt descoperite niciodată ca falsuri, consumatorul punând problemele pe seama unui produs „slab".

Piața ilicită de produse de vapat este, în prezent, mai extinsă decât sugerează intuiția. FDA estimează că între 54 și 70 la sută din vape-urile vândute pe piața americană sunt ilegale sau neautorizate, iar o operațiune de confiscare din septembrie 2025 a scos din circulație 4,7 milioane de unități neautorizate, evaluată la circa 86,5 milioane de dolari. Contextul european nu e complet diferit: în România, piața ilicită de tutun a ajuns la 6,9% din consumul total (studiu KPMG pentru Philip Morris International, date 2025), iar autoritățile au confiscat circa 212 milioane de țigarete de contrabandă față de 55,5 milioane în anul anterior. Falsurile de vape sunt o componentă din ce în ce mai vizibilă a acestui fenomen, inclusiv la nivel de producție locală: în noiembrie 2025, în județul Prahova, autoritățile au descoperit o fabrică neautorizată cu peste 169.000 de dispozitive de vapat, evaluate la aproximativ 16,7 milioane de lei.

Ce trădează un produs contrafăcut înainte de a-l deschide

Ambalajul este primul loc unde apar diferențe, dar nu întotdeauna diferențe evidente. Brandurile legitime folosesc tipărire de înaltă calitate, cu fonturi clare, culori precise și logo-uri corect poziționate. Falsurile reproduc aceste elemente cu grade variabile de reușită: unele prezintă greșeli de scriere, culori ușor diferite față de original sau grafică ușor descentrată, altele sunt vizual aproape identice cu produsul autentic. Concluzia practică este că ambalajul poate fi un indicator util, dar nu unul suficient prin el însuși.

Prețul este un semnal mai fiabil, cu o condiție importantă: nu orice produs ieftin este un fals. Prețurile variază între canale de distribuție și promoții. Criteriul real este abaterea semnificativă față de prețul standard al brandului în rețeaua autorizată. Dacă un produs se vinde la un preț considerabil mai mic decât cel obișnuit pe piața locală, fără nicio explicație legată de promoție sau stoc, aceasta este o alertă care merită investigată.

Verificarea codului și a numărului de serie

Testul codului QR este, în teorie, cel mai direct mod de a confirma autenticitatea unui produs. Scanarea trebuie să ducă la pagina oficială de verificare a producătorului, iar produsele autentice au un număr de serie gravat laser pe pod sau cartuș. Falsurile fie nu au cod, fie folosesc un cod reutilizat care returnează mesajul „deja verificat", fie nu pot fi verificate deloc. Fiecare dintre aceste trei situații indică un produs neautentic.

Există însă un scenariu mai elaborat, documentat în cazul produselor VEEV : grupuri infracționale reciclează ambalaje autentice și le umplu cu lichid inferior, exploatând faptul că ambalajul trece testul vizual. Metoda de contracarare este verificarea corelației dintre numărul de serie al podului și codul de bare al cutiei. Dacă cele două nu se potrivesc, produsul este fals chiar dacă ambalajul pare original.

Riscurile concrete ale unui produs neautentic

Discuția despre falsuri nu este doar despre bani pierduți pe un produs slab. Riscurile de sănătate asociate vape-urilor contrafăcute sunt documentate și includ mai multe categorii distincte. Lichidul poate conține metale grele și aditivi chimici neverificați, iar concentrația de nicotină nu corespunde neapărat etichetei. Bateriile folosite sunt adesea de calitate rejectată, cu risc real de supraîncălzire sau incendiu, iar materialele bobinei nu sunt testate pentru inhalare. Aceste probleme nu sunt ipotetice: un sondaj realizat în Marea Britanie arată că aproximativ un respondent din trei raportează efecte adverse după utilizarea unui produs pe care îl bănuiesc contrafăcut.

Performanța dispozitivului în utilizare este uneori primul semnal concret pe care îl observă consumatorul. Gustul greșit față de ce oferea anterior același brand, arderea prematură a podului, vaporii slabi sau pierderea rapidă a aromei după câteva utilizări sunt indicatori care sugerează un produs contrafăcut sau de calitate inferioară.

Canalul de achiziție rămâne cel mai eficient filtru

Toate verificările de mai sus presupun că produsul este deja în mâna consumatorului. Cea mai eficientă metodă de a evita falsurile este alegerea canalului de achiziție înainte de orice altceva. Magazinele autorizate, rețelele oficiale de distribuție și magazinele de tutun cu activitate licențiată sunt canalele care oferă trasabilitate reală a produsului. Un magazin de tutun autorizat are obligații legale față de furnizorii cu care lucrează și poate fi tras la răspundere dacă distribuie produse neconforme, ceea ce creează un mecanism de filtrare pe care piața informală nu îl are.

Platformele de vânzare online neoficiale, rețelele sociale și vânzătorii ambulanți nu oferă nicio garanție de autenticitate și nici posibilitatea de recurs în cazul unui produs defect sau periculos. eTutun.ro, distribuitor autorizat care include în ofertă sisteme pod și cartușe VEEV ONE, este un exemplu de canal unde trasabilitatea produsului poate fi verificată înainte de achiziție, tocmai pentru că relația cu furnizorii este reglementată contractual și legal.

Câteva precizări care contează

Nu toate produsele cu preț mai mic sau cu provenință externă sunt falsuri. O parte din piața ilicită din România provine din produse legal fabricate în alte state ale Uniunii Europene, comercializate fără respectarea reglementărilor fiscale locale. Acestea nu sunt contrafăcute din punct de vedere al compoziției, dar sunt ilegale din perspectiva distribuției și nu oferă garanțiile unui produs comercializat în rețeaua autorizată.

De asemenea, codul QR nu este o garanție absolută, ci un instrument de verificare cu limitele sale. Un cod care funcționează și duce la o pagină de confirmare reduce riscul, dar nu îl elimină complet în cazul produselor cu ambalaje reciclate sau coduri duplicate. Verificarea corelației dintre numărul de serie al componentei și codul ambalajului rămâne pasul suplimentar necesar în cazul brandurilor care oferă această funcționalitate.

Surse

- VEEV Canada (PMI), „What's a Fake Vape? How to Spot Illegal Vapes", 2026

- KPMG pentru Philip Morris International, Studiul privind consumul ilicit de țigarete în Europa (ediția a 20-a), date 2025, citat prin Capital.ro

- FDA / US Customs and Border Protection, operațiunea de confiscare vape, septembrie 2025, citat prin JellyPuffs

- Newsweek România, „Record de țigarete de contrabandă capturate de autorități în 2025", 2026

- Evapo UK, „How to spot a fake vape device", 2026