Cruzime fără margini la Horezu! Un bărbat și-a ucis câinele aruncându-l de la etajul patru al blocului

marți, 4 august 2026

Cruzime fără margini la Horezu! Un bărbat și-a ucis câinele aruncându-l de la etajul patru al blocului

Un caz șocant de cruzime față de animale a avut loc în orasul Horezu, județul Vâlcea. Un bărbat în vârstă de 30 de ani este cercetat de procurori după ce și-a aruncat câinele de companie de la etajul al patrulea al blocului în care locuia.

Potrivit anchetatorilor, incidentul s-a petrecut după miezul nopții. Deranjat de faptul că animalul lătra în mod repetat și nu îl lăsa să se odihnească, bărbatul a recurs la un gest de o violență extremă, aruncând câinele pe fereastră. În urma impactului cu solul, patrupedul a suferit răni incompatibile cu viața și a murit.

Țipetele animalului au alertat locatarii din zonă, care au apelat imediat numărul de urgență 112. La fața locului au intervenit polițiștii din cadrul Biroului pentru Protecția Animalelor Vâlcea, însă câinele nu a mai putut fi salvat.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Horezu au dispus plasarea bărbatului sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Acesta este cercetat pentru infracțiunea de uciderea cu intenție, fără drept, a unui animal, faptă pedepsită de lege cu închisoarea de până la șapte ani.

Totodată, ca măsură complementară, suspectului i-a fost interzis dreptul de a deține animale pentru următorii cinci ani.

Autoritățile reamintesc că actele de cruzime împotriva animalelor constituie infracțiuni și sunt sancționate sever de legislația în vigoare.