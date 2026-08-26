Crimă elucidată după patru ani în Vâlcea: un bărbat dispărut în 2022 ar fi fost ucis și ascuns într-o pădure

joi, 27 august 2026

Crimă elucidată după patru ani în Vâlcea: un bărbat dispărut în 2022 ar fi fost ucis și ascuns într-o pădure

Un caz deosebit de grav, rămas învăluit în mister timp de aproape patru ani, a fost scos la lumină de anchetatorii vâlceni. Un bărbat din comuna Crețeni, dat dispărut în anul 2022, ar fi fost în realitate ucis, iar trupul său ascuns într-o zonă împădurită din apropierea satului Streminoasa.

Investigațiile desfășurate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Vâlcea au condus, în cele din urmă, la descoperirea cadavrului și la strângerea unor probe care conturează împrejurările în care s-ar fi produs crima.

Dispariția s-a transformat într-un dosar de omor

Potrivit informațiilor din anchetă, la data de 9 aprilie 2025, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Vâlcea s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de omor.

Au apărut indicii potrivit cărora bărbatul, care avea 35 de ani la momentul dispariției, nu ar fi plecat de bunăvoie și nici nu ar fi fost victima unui accident. Anchetatorii au început să ia în calcul ipoteza unei crime urmate de ascunderea cadavrului.

Cercetările aveau să conducă spre un episod petrecut în vara anului 2022.

O relație amoroasă, în centrul anchetei

În aceeași perioadă, concubina victimei, în prezent în vârstă de 37 de ani, ar fi început o relație cu un alt bărbat, care are acum 32 de ani.

Anchetatorii susțin că, într-o noapte din luna august 2022, acesta din urmă s-ar fi deplasat la locuința bărbatului din Crețeni.

Acolo s-ar fi produs crima. Suspectul l-ar fi lovit în repetate rânduri pe bărbat cu un ciocan în zona capului, leziunile provocate ducând la decesul victimei.

După comiterea faptei, trupul neînsuflețit ar fi fost transportat și ascuns într-o zonă împădurită din apropierea satului Streminoasa.

Cadavrul, descoperit după aproape patru ani

Timp de ani de zile, dispariția bărbatului a rămas fără o explicație certă. Investigațiile polițiștilor au continuat însă, iar probele strânse au condus în cele din urmă la identificarea locului unde fusese ascuns cadavrul.

Anchetatorii au desfășurat cercetări complexe pentru reconstituirea evenimentelor din vara anului 2022 și pentru stabilirea persoanelor care ar fi avut un rol în acest caz.

În dimineața zilei de 26 august 2026, bărbatul de 32 de ani suspectat de comiterea omorului a fost reținut pentru 24 de ore.

Ulterior, Tribunalul Vâlcea a dispus arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

La investigații au participat polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Vâlcea, Poliției Municipiului Drăgășani, Secției 3 Poliție Rurală Sutești, precum și din alte structuri ale Poliției.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-ar fi produs crima și a eventualei implicări a altor persoane.