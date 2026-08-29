sâmbătă, 29 august 2026

Crima din Crețeni, descoperită după patru ani. Un triunghi amoros și un cadavru ascuns în pădure

Noi detalii ies la iveală în cazul crimei din Crețeni, elucidată după aproape patru ani. Victima, Vasile Marian Cică, ar fi fost ucisă în august 2022, principalul suspect fiind Cioltin Mihai Andrei, un cunoscut al bărbatului.

În spatele crimei s-ar fi aflat un triunghi amoros. Concubina victimei ar fi avut în paralel o relație cu suspectul și i-ar fi povestit acestuia despre conflictele din cuplu.

În noaptea crimei, Cioltin Mihai Andrei s-ar fi dus la locuința victimei și ar fi lovit-o în repetate rânduri cu un ciocan în zona capului. Ulterior, i-ar fi transmis femeii că a „scăpat-o de el”.

Cadavrul ar fi fost învelit într-o pătură, transportat cu o căruță și ascuns într-o pădure din apropierea satului Streminoasa.

După ani de investigații, polițiștii din cadrul IPJ Vâlcea au descoperit rămășițele victimei în urma căutărilor desfășurate în perioada 25–26 august 2026.

Principalul suspect a fost reținut, iar femeia este cercetată pentru favorizarea făptuitorului. Ancheta continuă sub coordonarea procurorului de caz.

Precizare: persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.