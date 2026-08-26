Constantin Rădulescu: „Cine are prețul cel mai bun, acela va da apă caldă municipiului Râmnicu Vâlcea”. Miza celor 40 de milioane de lei pentru CET Govora

miercuri, 26 august 2026

Constantin Rădulescu: „Cine are prețul cel mai bun, acela va da apă caldă”. Miza celor 40 de milioane de lei pentru CET Govora

Viitorul termoficării din Râmnicu Vâlcea depinde, în perioada următoare, de două elemente esențiale: alocarea de către Guvern a celor 40 de milioane de lei solicitate pentru perioada de tranziție și prețul la care producătorii vor putea livra agentul termic.

Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu, spune că alegerea trebuie făcută în funcție de cea mai avantajoasă ofertă.

„Cine are prețul cel mai bun, acela va da apă caldă”, a declarat Constantin Rădulescu, precizând că există deschidere inclusiv pentru o colaborare cu Chimcomplex, dacă societatea va prezenta o ofertă competitivă.

Rădulescu a arătat că toate ofertele trebuie analizate și luate în considerare, cu respectarea procedurilor legale. Președintele CJ a subliniat și importanța menținerii activității pe platforma industrială, inclusiv a Chimcomplex, unul dintre principalii agenți economici ai județului.

În paralel, Consiliul Județean continuă investiția de aproximativ 140 de milioane de euro în noul CET. Potrivit lui Constantin Rădulescu, cazanele de apă fierbinte (CAF) ar urma să fie puse în funcțiune în această toamnă, iar motoarele de cogenerare în primăvara anului viitor.

Problema imediată rămâne însă finanțarea perioadei de tranziție. CJ Vâlcea solicită Guvernului 40 de milioane de lei pentru menținerea funcțională a sistemului până la operaționalizarea noilor capacități.

Constantin Rădulescu susține că există „suspiciuni rezonabile” privind un posibil blocaj politic al finanțării.

„Aici nu e vorba de politică, e vorba de oameni!”, a transmis președintele CJ Vâlcea.

Pentru locuitorii din Râmnicu Vâlcea racordați la sistemul centralizat, miza este una majoră: asigurarea fără întreruperi a apei calde și a căldurii în perioada următoare.