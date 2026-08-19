Consiliul Județean Vâlcea are patru finanțări rambursabile. Cel mai nou împrumut, de peste 10,8 milioane de lei, se rambursează până în 2036

miercuri, 19 august 2026

Consiliul Județean Vâlcea are patru finanțări rambursabile. Cel mai nou împrumut, de peste 10,8 milioane de lei, se rambursează până în 2036

Consiliul Județean Vâlcea a transmis Ministerului Finanțelor situația finanțărilor rambursabile contractate de județ, documentele prezentând împrumuturile, sumele utilizate, rambursările de capital și dobânzile achitate până la data de 31 iulie 2026. Situația este asumată prin semnătură de președintele CJ Vâlcea, Constantin Rădulescu, și a fost transmisă Ministerului Finanțelor în luna august.

Din documentele oficiale rezultă că județul Vâlcea figurează cu patru contracte de finanțare rambursabilă, contractate în anii 2015, 2016, 2023 și 2026.

Primul împrumut a fost contractat în septembrie 2015 de la Ministerul Finanțelor Publice și a avut o valoare inițială de 19,33 milioane de lei. Banii au fost destinați asigurării prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor realizate din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2007–2013, inclusiv pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor. Perioada de rambursare se întinde până în septembrie 2030. Din această finanțare, suma trasă cumulată indicată în document este de aproximativ 17,5 milioane de lei.

Până la 31 iulie 2026, pentru acest credit fuseseră achitate rate de capital în valoare cumulată de aproximativ 13,5 milioane de lei și dobânzi de aproape 4,95 milioane de lei. Documentul nu indică plăți restante la scadență.

O a doua finanțare a fost contractată în octombrie 2016, tot de la Ministerul Finanțelor Publice. Valoarea inițială a fost de 5,55 milioane de lei, însă documentele consemnează o sumă trasă cumulată de 3 milioane de lei. Împrumutul a fost destinat finanțării cheltuielilor necesare finalizării unor proiecte cu o valoare de peste 5 milioane de euro, finanțate prin POR 2007–2013. Rambursarea acestui credit este programată până în noiembrie 2026.

În cazul acestei finanțări, CJ Vâlcea achitase până la sfârșitul lunii iulie 2026 aproximativ 2,93 milioane de lei reprezentând capital și circa 621.000 de lei dobânzi. Practic, acest împrumut se apropie de finalul perioadei de rambursare.

Un credit mult mai consistent a fost contractat la sfârșitul anului 2023. Valoarea finanțării a fost stabilită la 24,988 milioane de lei, banii fiind destinați cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ale Uniunii Europene și de la donatori europeni, inclusiv pentru anumite cheltuieli neeligibile. Din suma aprobată au fost trase efectiv aproximativ 23,76 milioane de lei. Perioada de rambursare este de 60 de luni, până la 22 martie 2028.

Până la 31 iulie 2026, pentru această finanțare fuseseră achitate rate de capital de aproximativ 11,88 milioane de lei, iar dobânzile plătite ajunseseră la circa 3,63 milioane de lei.

Cel mai nou împrumut al județului Vâlcea a fost contractat în luna mai 2026. Este vorba despre o finanțare de 10,858 milioane de lei, acordată de Ministerul Finanțelor Publice. Potrivit documentului CJ Vâlcea, destinația finanțării este cea prevăzută de art. XXXI din OUG nr. 89/2025 privind modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare și modificarea altor acte normative.

Acest ultim credit are cea mai lungă perioadă de rambursare dintre finanțările prezentate: 120 de luni, respectiv din august 2027 până în mai 2036, după o perioadă de grație de 12 luni. Întreaga sumă de 10,858 milioane de lei a fost trasă la 12 mai 2026.

Până la 31 iulie 2026, CJ Vâlcea utilizase din această finanțare aproximativ 4,73 milioane de lei pentru plăți către contractori. Cum perioada de rambursare a capitalului începe în 2027, documentul nu consemnează încă rate de capital sau dobânzi achitate la scadență pentru acest împrumut.

În ansamblu, documentele transmise Ministerului Finanțelor arată că administrația județeană a apelat în ultimul deceniu la împrumuturi în special pentru asigurarea cofinanțării și finalizării unor proiecte de investiții. O parte importantă din creditele mai vechi a fost deja rambursată, însă finanțările contractate în 2023 și 2026 vor continua să producă obligații asupra bugetului județului în anii următori.

De remarcat este în special împrumutul contractat în 2026: deși valoarea sa este mai mică decât cea a creditului din 2023, scadența finală ajunge până în 2036.