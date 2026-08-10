Conflict de interese la vârful Primăriei?! Gutău și Pîrvulescu, conectați prin afaceri și salarii la patronul AUTORO! Consiliul Local pregătește terenul pentru ca operatorul privat AUTORO sa preia termoficarea municipiului Ramnicu Valcea!

marți, 11 august 2026

Conflict de interese la vârful Primăriei?! Gutău și Pîrvulescu, conectați prin afaceri și salarii la patronul AUTORO! Consiliul Local pregătește terenul pentru ca AUTORO sa preia termoficarea municipiului Ramnicu Valcea!

Consiliul Local Râmnicu Vâlcea este chemat marți, 11 august, să modifice din nou contractul de concesiune încheiat cu CET Govora. Oficial, proiectul urmărește asigurarea continuității furnizării apei calde și căldurii după oprirea capacităților pe lignit. Dincolo de explicațiile administrative, documentele arată însă că toate drumurile duc către un producător privat: AUTORO SRL, societatea controlată de omul de afaceri Ion Bușcă.

Noua formulare îi va permite CET Govora să asigure energia termică fie prin exploatarea unor capacități proprii sau aparținând terților, fie prin cumpărarea integrală a agentului termic de la producători autorizați. Achiziția nu va mai fi condiționată de existența unei producții proprii.

CET Govora ar rămâne, temporar, operatorul care transportă, distribuie și facturează energia termică, în timp ce producția ar putea fi asigurată de o companie privată.

AUTORO apare explicit în documentele oficiale

Legătura cu AUTORO nu este o simplă speculație. În documentația oficială anexată proiectului din luna iunie este reprodusă o adresă a Ministerului Energiei, înregistrată la Primăria Râmnicu Vâlcea sub nr. 4758/9 februarie 2026.

Ministerul arată că activitatea centralei pe cărbune CET Govora urma să înceteze „în contextul operaționalizării centralei electrice în cogenerare deținute de AUTORO SRL, care ar putea asigura necesarul de energie termică al municipiului”.

Așadar, numele producătorului privat apare negru pe alb într-un document oficial, înainte ca procedura pentru desemnarea viitorului operator să fie finalizată.

Tot documentele arată că Primăria a contractat firma ELSACO ESCO SRL pentru realizarea studiului de oportunitate privind viitoarea gestiune a termoficării. Concluzia studiului este delegarea prin concesiune către un nou operator.

Până la organizarea licitației, CET Govora ar urma să cumpere energia termică produsă de altcineva. În actuala configurație, principalul beneficiar posibil al acestei modificări este AUTORO, compania care deține centrala privată de cogenerare indicată chiar de Ministerul Energiei.

O perioadă de tranziție cu probleme financiare

CET Govora avertizează că nu poate continua serviciul după 31 august fără asigurarea lichidităților necesare. Societatea trebuie să plătească energia cumpărată de la producător, gazele, electricitatea, apa, salariile, reparațiile și taxele înainte de a încasa facturile de la populație.

De aceea, CET solicită stabilirea unui mecanism de finanțare, garanții de plată și acoperirea diferențelor dintre costurile reale și veniturile obținute din facturi.

Proiectul supus votului nu rezolvă însă aceste probleme. El creează doar cadrul contractual prin care CET Govora poate cumpăra integral energia termică de la un producător privat.

Întrebarea esențială rămâne: cine va suporta eventualele pierderi dacă energia cumpărată va costa mai mult decât tariful achitat de populație? CET Govora, bugetul municipiului sau, în final, contribuabilii din Râmnicu Vâlcea?

Relații de afaceri care ridică probleme de integritate

Situația devine sensibilă și prin prisma relațiilor existente între familia primarului Mircia Gutău și cercul de afaceri al familiei Bușcă.

Vlad Gutău, fiul primarului, este implicat într-un proiect hotelier din Călimănești împreună cu familia omului de afaceri Ion Bușcă. Parteneriatul a fost prezentat public în contextul investiției hoteliere dezvoltate prin RIV ESTATE SRL.

La rândul său, consilierul local liberal Virgil Pîrvulescu figurează, potrivit informațiilor publicate anterior, ca angajat în trei societăți din grupul de firme asociat lui Ion Bușcă: AUTORO, TRANS AUTORO și TRUSTUL 3 CONSTRUCȚII.

Aceste legături nu demonstrează automat, din punct de vedere juridic, existența unui conflict de interese. Ele generează însă o evidentă aparență de conflict și impun transparență totală.

Primarul Mircia Gutău trebuie să explice dacă a participat la pregătirea unor decizii care pot aduce avantaje unei firme controlate de familia partenerului de afaceri al fiului său. Virgil Pîrvulescu trebuie, la rândul său, să precizeze dacă va participa la dezbatere și la vot, în condițiile relațiilor sale profesionale cu firmele familiei Bușcă.

Un conflict de interese poate fi constatat oficial numai în urma unei evaluări realizate de Agenția Națională de Integritate sau printr-o hotărâre definitivă a instanței. Tocmai de aceea, pentru înlăturarea oricăror suspiciuni, primarul și consilierul liberal ar trebui să își declare public relațiile relevante și să solicite un punct de vedere juridic înaintea votului.

Cine a negociat și în ce condiții?

Documentele ridică mai multe întrebări la care administrația locală trebuie să răspundă:

Ce producători autorizați pot furniza efectiv energia termică necesară municipiului după 31 august?

A purtat Primăria discuții sau negocieri cu AUTORO înaintea adoptării acestor hotărâri?

La ce preț va cumpăra CET Govora energia termică?

Cine va acoperi diferența dintre prețul de achiziție și tariful facturat populației?

Ce garanții există că viitoarea procedură de delegare nu va fi construită în jurul unui singur operator?

Vor participa Mircia Gutău și Virgil Pîrvulescu la luarea deciziilor, în ciuda legăturilor personale și profesionale existente?

În lipsa acestor explicații, suspiciunea că administrația pregătește terenul pentru AUTORO este legitimă și trebuie lămurită public.

Tiberiu Pirnau