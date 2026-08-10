COMUNICAT DE PRESĂ privind finalizarea proiectului „Investiții în sistemul informatic și în infrastructura digitală a Spitalului de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu”

luni, 10 august 2026

COMUNICAT DE PRESĂ
privind finalizarea proiectului
„Investiții în sistemul informatic și în infrastructura digitală a Spitalului de Pneumoftiziologie Constantin Anastasatu”

 

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