Comunicat de presă APAVIL: s-a derulat procedura de recepție la terminarea lucrărilor pentru Contractul “Realizarea ratei de conectare 100% în Râmnicu Vâlcea și Ocnele Mari “ – Rest de executat- CL12 rest

joi, 27 august 2026

Comunicat de presă

În perioada 13-14 august 2026 s-a derulat procedura de recepție la terminarea lucrărilor pentru Contractul “Realizarea ratei de conectare 100% în Râmnicu Vâlcea și Ocnele Mari “ – Rest de executat- CL12 rest, care face parte din proiectul Proiect “ Nemajor pentru Realizarea ratei de conectare de 100% în Râmnicu Vâlcea, Ocnele Mari, Drăgășani, Călimănești, Băbeni și Băile Olănești”.

Valoarea contractului este de 11.450.619,40 lei (fără TVA), iar obiectivul acestuia a fost execuția lucrărilor de extindere a rețelei de canalizare. Contractul a avut ca scop Realizarea ratei de conectare 100% in Rm. Vâlcea și Ocnele Mari, în cadrul Proiectului “ Proiect Nemajor pentru Realizarea ratei de conectare de 100% în Râmnicu Vâlcea, Ocnele Mari, Drăgășani, Călimănești, Băbeni și Băile Olănești”, COD SMIS 2014 + Etapa I – 161869 / COD SMIS 2021 + Etapa II – 318852.

Lucrările executate în cadrul acestui contract se referă la lucrări de construcție, furnizarea și montarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, testare și punere în funcțiune, monitorizarea și acordarea de asistență personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci când este necesar, remedierea eventualelor defecte apărute în perioada de garanție, având ca obiective principale:

UAT Râmnicu Vâlcea:

- extinderea rețelelor de canalizare din PVC DN 250 mm în lungime totală de 8.251,84 ml, pe străzile: Calea București, Fântânii, Aranghel, Dealul Malului, Intrarea Cetățuia și Intrarea Albinei

- 4 stații de pompare ape uzate ( str. Aranghel, Str. Intrarea Albinei, Str. Calea București)

- conductă racorduri din PVC 160mm în lungime totală de 1753.56 ml

- conducte de refulare din PEID aferente SPAU-urilor în lungime totală de 1941.50 ml

UAT Ocnele Mari:

- extinderea rețelelor de canalizare din PVC DN 250 mm în lungime totală de 1109.05 ml, pe străzile: Gării, Cărpiniș, Valea Bradului, Fagul Miului

- 2 stații de pompare ape uzate ( str. Gării și Cărpiniș)

- conducta racorduri canalizare din PVC DN 160mm în lungime totală de 241,33 ml

- conducte de refulare din PEID aferente SPAU-urilor în lungime totala de 251 ml ( Str. Gării și Cărpiniș)

Implementarea contractului a fost realizată de APAVIL SA, în calitate de operator regional în domeniul sistemelor de alimentare cu apă și canalizare din județul Vâlcea, în concordanță cu obiectivul specific:

RSO2.5 - FC - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor

RSO2.5 - FEDR - RSO2.5_Promovarea accesului la apă și a gestionării durabile a apelor

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