marți, 25 august 2026

Claudia Joica, președinta Organizației Județene de Femei AUR Vâlcea: „Schimbarea începe prin dialog, iar fiecare voce contează”

Organizația Județeană de Femei AUR Vâlcea s-a alăturat, marți, 25 august 2026, Campaniei Naționale „AUR TE Aude”, desfășurată la nivelul întregii țări și dedicată dialogului direct cu cetățenii.

Începând cu ora 18:00, reprezentantele organizației vâlcene au fost în mijlocul oamenilor, pentru a le asculta problemele, așteptările și propunerile. Acțiunea face parte din demersul național prin care AUR își propune să aducă mai aproape de zona politică vocea cetățenilor și problemele concrete cu care aceștia se confruntă.

Claudia Joica, președinta Organizației Județene de Femei AUR Vâlcea, a transmis că implicarea directă și dialogul cu oamenii trebuie să reprezinte punctul de plecare pentru orice inițiativă politică.

„În toată România, Femeile de AUR și-au făcut vizibilă prezența, iar vocea lor s-a făcut auzită în cadrul Campaniei Naționale «AUR TE Aude».

Cu determinare, curaj și respect pentru oameni, Organizația de Femei AUR Vâlcea a fost alături de cetățeni. Am ascultat problemele, speranțele și propunerile lor. Pentru că schimbarea începe prin dialog, iar fiecare voce contează.

Mergem înainte cu încredere, unite și cu inima deschisă. Pentru oameni, pentru familii, pentru România!”, a declarat Claudia Joica.

Prin participarea la campania „AUR TE Aude”, femeile din organizația AUR Vâlcea transmit că vor să păstreze un contact permanent cu comunitățile locale și să aducă în atenția publică problemele semnalate direct de cetățeni.

Reprezentantele organizației consideră că politica trebuie să însemne mai mult decât declarații și acțiuni desfășurate doar în perioadele electorale, iar dialogul cu oamenii trebuie să fie unul constant.

„Fiecare voce contează” rămâne mesajul central al acțiunii de la Vâlcea, Organizația Județeană de Femei AUR anunțând că va continua să fie prezentă în mijlocul comunităților și să susțină problemele oamenilor, ale familiilor și ale societății românești.