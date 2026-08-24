Chimcomplex oferă o soluție concretă pentru termoficarea Râmnicului: ofertă competitivă și disponibilitate pentru un parteneriat cu Primăria

luni, 24 august 2026

Discuțiile privind viitorul termoficării din Râmnicu Vâlcea capătă o nouă turnură. Chimcomplex transmite un drept la replică după declarațiile făcute de primarul Mircia Gutău în ședința extraordinară a Consiliului Local și susține că, spre deosebire de cele afirmate de edil, compania a făcut o ofertă pentru livrarea de agent termic către municipalitate. Mai mult, reprezentanții companiei precizează că dețin autorizațiile legale necesare.

Subiectul a fost abordat în ședința extraordinară a Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, în contextul întrebărilor adresate de consilierul local Victor Dobre cu privire la capacitatea centralei Chimcomplex și la existența autorizațiilor necesare pentru producerea și livrarea agentului termic.

În cadrul discuțiilor, primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, Mircia Gutău, a declarat:

„Chimcomplex nu ne-a făcut nicio ofertă. Dacă ar fi făcut, am fi fost bucuroși să luăm și de la ei agent termic. Prețul ar fi fost mai mic... Ei nu pot oferi abur deoarece îl folosesc la instalațiile proprii.”

Poziția exprimată de conducerea Chimcomplex este însă diferită și contrazice două dintre elementele esențiale ale declarației primarului: existența unei oferte și situația autorizațiilor.

Drept la replică Chimcomplex

În urma declarațiilor făcute în ședința Consiliului Local, reprezentanții Chimcomplex au transmis redacției următoarele precizări, pe care le publicăm integral:

„În cadrul Ședinței Extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Râmnicu Vâlcea, ca urmare a întrebării adresate de consilierul local Victor Dobre cu privire la capacitatea Centralei Chimcomplex și la existența autorizațiilor necesare, dorim să facem următoarele precizări:

Chimcomplex deține toate autorizațiile legale și a făcut o ofertă foarte bună pentru livrarea de agent termic către Primăria Râmnicu Vâlcea, iar referitor la declarațiile din ședință, considerăm că este vorba de o eroare de comunicare. În cursul acestei săptămâni, reprezentanții Chimcomplex vor clarifica împreună cu autoritățile locale condițiile tehnice și economice necesare pentru furnizarea energiei termice.”

Prin urmare, compania afirmă explicit că oferta către Primăria Râmnicu Vâlcea există, în timp ce primarul Mircia Gutău a declarat în ședința Consiliului Local că municipalitatea nu ar fi primit nicio ofertă.

Chimcomplex evită însă transformarea situației într-un conflict public și califică declarațiile din ședință drept o posibilă „eroare de comunicare”, anunțând totodată discuții cu autoritățile locale pentru clarificarea condițiilor tehnice și economice în care ar putea fi furnizată energia termică.

Miza este uriașă: cine va furniza energia termică Râmnicului?

Disputa apare într-un moment extrem de important pentru sistemul centralizat de termoficare din Râmnicu Vâlcea, în condițiile în care actualul sistem trece printr-o perioadă de tranziție, iar soluțiile pentru producerea agentului termic după renunțarea la cărbune sunt în centrul dezbaterilor publice.

Chimcomplex nu este, de altfel, un actor nou în ecuația energetică a municipiului. Compania deține propria centrală de cogenerare de înaltă eficiență pe gaz destinată inclusiv sectorului încălzirii centralizate din Râmnicu Vâlcea. Documentația publică aferentă proiectului indică o capacitate proiectată de 108 MWe și 89,1 MWt.

În paralel, Consiliul Județean este implicat în proiectul noii surse de producere a energiei termice și electrice prin cogenerare, realizată de asocierea Elsaco Electronic – Elsaco Engineering – Energomontaj. Potrivit constructorului, aceasta va avea aproximativ 145 MWt și 52 MWe.

Tiberiu Pîrnău