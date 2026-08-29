Chimcomplex anunță că se retrage inclusiv din varianta de back-up pentru termoficarea municipiului Râmnicu Vâlcea

sâmbătă, 29 august 2026

PRECIZĂRI CHIMCOMPLEX PRIVIND FURNIZAREA DE ENERGIE TERMICĂ

În contextul informațiilor apărute în spațiul public și al declarațiilor în care este menționată compania noastră, Chimcomplex consideră necesare următoarele precizări:

1. Chimcomplex nu a transmis Primăriei sau Consiliului Județean nicio ofertă comercială pentru furnizarea energiei termice la prețul de 1200 lei/Gcal și nici la un alt preț.

Discuțiile și propunerile transmise de Chimcomplex au avut exclusiv caracter tehnic și au vizat identificarea unor soluții care să poată contribui la siguranța alimentării cu energie termică.

2. Din punct de vedere tehnic, diferențele de eficiență între tehnologiile disponibile pentru producerea agentului termic nu pot justifica, în sine, diferențe de preț de ordinul celor vehiculate public, respectiv între 330 lei/Gcal și 1.200 lei/Gcal (400%).

Randamentul instalațiilor moderne de producere a energiei termice se situează, în general, între 92% și 97%. Chimcomplex dispune de instalații de cogenerare care permit atingerea unor randamente ridicate, în condițiile valorificării energiei electrice produse la prețul pieței.

3. Costul gazelor naturale reprezintă unul dintre factorii determinanți ai costului de producere a energiei termice.

Credem că oferta de 330 lei/Gcal pornește de la un preț al gazului nerealist în condițiile actuale de piață sau poate de la un pret de acum 2 ani;

Închiderea CET Govora marchează, inevitabil, trecerea de la un model care a permis municipiului să beneficieze, o perioadă îndelungată, de un preț redus al energiei termice la un nou model de producție. Considerăm că o comparație relevantă trebuie realizată cu prețurile și costurile existente în alte municipii care utilizează tehnologii similare.

4. Soluția tehnică avizată pentru înlocuirea actualei capacități de producere a energiei termice este o soluție viabilă, care poate fi în continuare optimizată din punct de vedere tehnic și economic.

Chimcomplex este o companie independentă, iar implicarea noastră în discuțiile privind termoficarea municipiului a avut exclusiv o motivație tehnică și dorința de a contribui, prin infrastructura și competențele disponibile, la identificarea unei soluții de siguranță pentru comunitate.

În condițiile în care acest subiect a căpătat conotații care depășesc cadrul strict tehnic și economic în care Chimcomplex a dorit să se implice, compania a decis să se retragă din orice inițiativă privind furnizarea de energie termică către municipiu. Spre claritate, ne retragem orice ofertă, inclusiv cea de back-up (furnizor în caz de avarie).

Chimcomplex

August 2026