sâmbătă, 15 august 2026

CET Govora, testul care poate îngropa PNL și USR Vâlcea

Criza CET Govora pune PNL și USR Vâlcea în fața unui test simplu: aduc bani de la Guvern pentru termoficarea Râmnicului sau demonstrează că sunt irelevante politic.

După oprirea producției pe cărbune, de la 31 august, problema imediată este asigurarea continuității sistemului până când noile instalații vor deveni funcționale. Transportul agentului termic poate fi realizat în continuare prin CET Govora, însă este nevoie de finanțare pentru această perioadă de tranziție.

Miza vehiculată: aproximativ 8–10 milioane de euro. Bani care trebuie să vină de la Guvern.

Aici intră în scenă PNL și USR Vâlcea. În locul declarațiilor și războaielor politice cu Mircia Gutău și Constantin Rădulescu, liderii celor două partide au ocazia să demonstreze concret ce influență au la București.

Pentru cetățeanul racordat la sistemul centralizat lucrurile sunt mult mai simple decât calculele politicienilor: va avea sau nu apă caldă și căldură și cât va plăti pentru ele?

Dacă PNL și USR reușesc să determine Guvernul să finanțeze perioada critică, pot revendica un rezultat concret pentru Râmnicu Vâlcea. Dacă nu, explicațiile despre PSD, Gutău sau Rădulescu vor conta prea puțin.

CET Govora a devenit examenul politic al dreptei vâlcene. Ori demonstrează că are putere și aduce banii necesari, ori confirmă că la București nu o ascultă nimeni.