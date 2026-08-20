Ce proporție de ulei pui în benzina de la motocoasă

Motoarele în 2 timpi nu au o baie de ulei separată. Spre deosebire de motoarele auto sau de cele în 4 timpi, lubrifierea se face exclusiv prin combustibilul din rezervor: uleiul ajunge la piston și la lagăre odată cu benzina, arde parțial în cameră și iese prin evacuare. Asta înseamnă că proporția dintre ulei și benzină nu e o preferință, ci o condiție tehnică. Prea puțin ulei gripează motorul; prea mult produce depuneri de carbon, afectează bujia și reduce puterea. Marja de eroare e mai mică decât par să sugereze etichetele simple de pe canistră.

Raportul 1:50, standardul motocoaselor moderne

Raportul recomandat pentru motocoasele cu motor în 2 timpi din generațiile actuale este 1:50, adică 20 ml de ulei la fiecare litru de benzină. La o canistră de 5 litri, asta înseamnă 100 ml de ulei. STIHL aplică acest raport pentru întreaga sa gamă de utilaje în 2 timpi: motocoase, drujbe, suflante. Același raport apare pe etichetele unor producători ca procent, respectiv 2% ulei în amestec.

Există și alte raporturi în uz, fiecare cu aplicabilitate specifică. Raportul 1:40 (25 ml/litru) este recomandat de unii producători de utilaje casnice sau semi-profesionale. Raportul 1:32 (31 ml/litru) apare la modele mai vechi sau la utilaje folosite în condiții de solicitare ridicată. Raportul 1:25 (40 ml/litru) este cel pe care STIHL îl recomandă atunci când se folosește un ulei de altă marcă decât cel propriu, pentru a compensa o calitate potențial mai scăzută a lubrifiantului. Tabelul de mai jos rezumă situațiile:

Raport / ml ulei per litru / Aplicabilitate

1:50 / 20 ml / Standard STIHL și majoritatea motocoaselor moderne

1:40 / 25 ml / Modele casnice, semi-pro, unele branduri generice

1:32 / 31 ml / Modele mai vechi sau uz intensiv

1:25 / 40 ml / Ulei non-STIHL în utilaje STIHL; motoare foarte vechi

Niciun raport nu este universal. Manualul utilajului primează întotdeauna față de orice recomandare generică, inclusiv față de cea de mai sus.

Ce tip de ulei și ce benzină sunt compatibile

Nu orice ulei etichetat „pentru motor" este potrivit pentru un motor în 2 timpi. Uleiul de motor clasic, cel folosit la autoturisme sau la motoarele în 4 timpi, nu arde corespunzător în camera unui motor în 2 timpi și poate gripa motorul. Uleiul potrivit trebuie să aibă clasificarea TC și să se încadreze în standardele JASO FB, FC sau FD, respectiv ISO-L-EGB, EGC sau EGD. Aceste clasificări garantează că uleiul arde curat și nu lasă reziduuri excesive.

O motocoasă STIHL funcționează optim cu benzina fără plumb de minimum 90 RON, recomandat 95 RON. Benzina E10, care conține 10% etanol, este acceptată de STIHL, dar etanolul poate coroda garniturile carburatorului la alte mărci. Înainte de a folosi E10 la un utilaj de alt brand, merită verificat manualul sau contactat producătorul.

Cum se prepară amestecul corect

Proporția exactă contează, dar la fel de mult contează și modul de preparare. Amestecul nu se face direct în rezervorul motocoasei: benzina și uleiul nu se omogenizează corect în spațiul îngust al rezervorului, iar distribuția neuniformă a lubrifiantului poate lăsa zone ale motorului fără protecție. Amestecul se prepară separat, într-o canistră omologată, prin turnarea uleiului peste benzină sau a benzinii peste ulei, urmată de agitare.

Dozarea trebuie să fie precisă. Estimarea vizuală, fără o seringă graduată sau un recipient cu gradații clare, este principala cauză a defecțiunilor la motoarele în 2 timpi. Un recipient de 20 ml pentru ulei, folosit repetat, costă mai puțin decât o reparație de carburator.

Un detaliu pe care mulți îl ignoră: amestecul preparat manual are o durată de viață de maximum 30 de zile. Benzina cu ulei lăsată mai mult în canistră sau în rezervor se degradează chimic, își pierde proprietățile lubrifiante și poate forma depuneri care obturează carburatorul. Dacă motocoasa intră în repaus mai mult de o lună, rezervorul trebuie golit și curățat.

Greșeli frecvente și ce se întâmplă în practică

Convingerea că un raport mai bogat în ulei oferă protecție suplimentară este una dintre cele mai răspândite concepții greșite. Excesul de ulei produce fum negru la evacuare, depuneri de carbon pe electrodul bujiei și pe pistonul motorului, și o scădere vizibilă a puterii. Motorul nu funcționează mai bine, ci mai prost, și se uzează mai repede prin acumularea de depuneri.

O altă eroare comună este utilizarea aceluiași amestec pentru utilaje diferite, pornind de la premisa că orice motor în 2 timpi ar fi identic. Două motocoase de mărci sau generații diferite pot necesita raporturi diferite, în funcție de specificațiile producătorului și de vârsta modelului. Fiecare utilaj are propriul manual, iar raportul recomandat acolo este rezultatul testelor de durabilitate efectuate de producător, nu o sugestie orientativă.

Există și cazuri în care problema nu e raportul, ci calitatea benzinei. Benzina cu conținut ridicat de etanol, mai ales în regiunile unde E15 sau E20 apare la pompe, poate deteriora garniturile și membranele din carburatoarele mai vechi. Dacă apar probleme de pornire sau de mers în gol la un utilaj altfel bine întreținut, tipul de combustibil merită verificat înainte de a suspecta carburatorul.

Când are sens să apelezi la un specialist

Prepararea amestecului este o operațiune pe care orice utilizator o poate face corect dacă urmează indicațiile din manual. Reglajele carburatorului, înlocuirea membranelor sau diagnosticarea unui motor care nu mai trage la sarcină sunt altă categorie. MagazialuCostica.ro, dealer autorizat STIHL, oferă servicii de service pentru motounelte efectuate de tehnicieni instruiți direct de producător, un criteriu relevant mai ales când utilajul este în garanție sau când problema depășește întreținerea curentă. Același centru de service poate verifica și o cositoare BCS sau orice alt utilaj cu motor în 2 timpi care necesită diagnosticare profesională.

Amestecul corect este primul nivel de protecție al unui motor în 2 timpi. Al doilea este curățarea periodică a filtrului de aer și verificarea bujiei la intervalele recomandate în manual. Un motor care primește combustibilul corect, aer curat și o bujie în stare bună are toate condițiile să funcționeze fără intervenții majore pe durata de viață specificată de producător.