Căminul pentru Persoane Vârstnice din Râmnicu Vâlcea face angajări. Patru posturi de infirmieră, pe perioadă nedeterminată

Căminul pentru Persoane Vârstnice din Râmnicu Vâlcea anunță organizarea unui concurs pentru ocuparea a patru posturi vacante de infirmieră, în cadrul Compartimentului Socio-Medical. Angajările se fac pe perioadă nedeterminată.
Concursul este programat pentru 2 septembrie 2026, începând cu ora 10:00, și se desfășoară în conformitate cu prevederile HG nr. 1336/2022 privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar.
Cele patru posturi se încadrează în prevederile art. IV alin. (11) din OUG nr. 34/2023, act normativ modificat prin Legea nr. 142/2026.
Persoanele care vor ocupa posturile vor avea un program normal de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână. Activitatea este organizată în trei schimburi: 07:00–15:00, 15:00–23:00 și 23:00–07:00.
Posturile sunt destinate Compartimentului Socio-Medical al Căminului pentru Persoane Vârstnice, unde infirmierele asigură sprijinul și îngrijirea beneficiarilor instituției.
Candidații interesați trebuie să consulte anunțul oficial pentru a afla condițiile de participare, documentele necesare pentru dosarul de concurs, calendarul complet și bibliografia.
Anunțul și informațiile complete privind concursul sunt publicate pe site-ul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea.
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