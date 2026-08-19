Căminul pentru Persoane Vârstnice din Râmnicu Vâlcea face angajări. Patru posturi de infirmieră, pe perioadă nedeterminată

miercuri, 19 august 2026

Căminul pentru Persoane Vârstnice din Râmnicu Vâlcea face angajări. Patru posturi de infirmieră, pe perioadă nedeterminată

Căminul pentru Persoane Vârstnice din Râmnicu Vâlcea anunță organizarea unui concurs pentru ocuparea a patru posturi vacante de infirmieră, în cadrul Compartimentului Socio-Medical. Angajările se fac pe perioadă nedeterminată.

Concursul este programat pentru 2 septembrie 2026, începând cu ora 10:00, și se desfășoară în conformitate cu prevederile HG nr. 1336/2022 privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar.

Cele patru posturi se încadrează în prevederile art. IV alin. (11) din OUG nr. 34/2023, act normativ modificat prin Legea nr. 142/2026.

Persoanele care vor ocupa posturile vor avea un program normal de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână. Activitatea este organizată în trei schimburi: 07:00–15:00, 15:00–23:00 și 23:00–07:00.

Posturile sunt destinate Compartimentului Socio-Medical al Căminului pentru Persoane Vârstnice, unde infirmierele asigură sprijinul și îngrijirea beneficiarilor instituției.

Candidații interesați trebuie să consulte anunțul oficial pentru a afla condițiile de participare, documentele necesare pentru dosarul de concurs, calendarul complet și bibliografia.

Anunțul și informațiile complete privind concursul sunt publicate pe site-ul Primăriei Municipiului Râmnicu Vâlcea.