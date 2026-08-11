Călimăneștiul devine capitala folclorului românesc! Festivalul „Cântecele Oltului” ajunge la ediția cu numărul 58, între 21 și 23 august

Primăria orașului Călimănești vă invită, în perioada 21–23 august 2026, la cea de-a 58-a ediție a Festivalului Național de Folclor „Cântecele Oltului”, una dintre manifestările de tradiție ale orașului, care aduce împreună, de aproape șase decenii, comunitățile așezate pe firul Oltului, prin ceea ce le definește și totodată, le diferențiază: cântec, joc, port și obiceiuri.

Povestea festivalului a început în vara anului 1968, la Făgăraș, fiind conceput ca o manifestare culturală itinerantă, care să reunească formații artistice reprezentative pentru zonele etnofolclorice din județele străbătute de râul Olt. Începând cu cea de-a doua ediție, Călimăneștiul a devenit gazda permanentă a festivalului, iar „Cântecele Oltului” și-a construit aici, an după an, propria identitate, și un loc aparte în viața culturală a orașului.

Ajuns la ediția cu numărul 58, festivalul păstrează ideea care a stat la baza înființării sale: întâlnirea, pe aceeași scenă, a tradițiilor de pe întregul curs al Oltului și punerea în valoare a specificului fiecărei zone reprezentate.

În acest an, la Călimănești vor fi prezente ansambluri folclorice din Harghita, Covasna, Brașov, Sibiu, Vâlcea, Olt și Teleorman, care vor aduce în fața publicului repertorii, jocuri și costume populare specifice zonelor pe care le reprezintă.

Parada portului popular, spectacolul-concurs al ansamblurilor, festivitatea de premiere și spectacolul de gală se regăsesc și în programul acestei ediții, alături de alte momente artistice pregătite pentru cele trei zile de festival care se vor încheia duminică, 23 august, cu recitalul folcloric extraordinar susținut de artiștii Aurora și Săndel Mihai.