duminică, 30 august 2026

AVARIE MAJORĂ pe conducta de apă! Furnizarea, întreruptă în Băbeni, Budești și Galicea

Mii de consumatori din Băbeni, Budești și Galicea sunt afectați de întreruperea furnizării apei potabile, după apariția unei avarii la una dintre conductele importante de transport ale APAVIL.

Potrivit anunțului transmis de APAVIL S.A., problema a fost identificată la conducta Hobas DN 600 mm, iar alimentarea cu apă a fost oprită începând de duminică, 30 august 2026, ora 16:00, pentru consumatorii din orașul Băbeni și comunele Budești și Galicea. Compania estima inițial că lucrările vor fi finalizate până luni, 31 august, ora 10:00.

APAVIL intervine la conducta avariată

Reprezentanții societății precizează că echipele de intervenție lucrează pentru remedierea problemei și pentru reducerea, pe cât posibil, a perioadei în care populația rămâne fără apă.

După finalizarea reparației vor fi efectuate purjări ale rețelei, atât în zona intervenției, cât și în zonele adiacente, pentru asigurarea parametrilor de potabilitate. APAVIL îi sfătuiește pe consumatori ca, după reluarea furnizării, să lase apa să curgă suficient pentru eliminarea eventualelor impurități apărute în urma opririi.

APAVIL suportă costul apei eliminate

Compania anunță că apa consumată pentru eliminarea impurităților poate fi suportată financiar de APAVIL, în baza solicitărilor beneficiarilor și după confirmarea situației de către specialiștii societății.

Sesizările pot fi făcute inclusiv telefonic la dispeceratul APAVIL, la 0350 802 160.

Rămâne important ca lucrările la conducta DN 600 să fie finalizate cât mai rapid, având în vedere numărul mare de consumatori din cele trei localități afectați de întreruperea alimentării cu apă.