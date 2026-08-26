Anunț licitație pentru executarea lucrărilor de reabilitare interioară și exterioară a Centrului social-religios „Sfântul Ierarh Nicolae”

Parohia Ionești II, Protoieria Drăgășani, cu sediul social în Comuna Ionești, Jud. Vâlcea, organizează în ziua de 7 septembrie 2026, ora 12:00, la sediul Centrului Eparhial al Arhiepiscopiei Râmnicului, din Mun. Râmnicu Vâlcea, licitație pentru executarea lucrărilor de reabilitare interioară și exterioară a Centrului social-religios „Sfântul Ierarh Nicolae”.

Cei interesați pentru participarea la licitație pot procura Caietul de sarcini, Proiectul tehnic cu detaliile de execuție (arhitectură, structură de rezistență și instalații) la sediul Parohiei Ionești II, Protoieria Drăgășani, cu sediul social în Comuna Ionești, Jud. Vâlcea, în perioada 22 august – 6 septembrie 2026, în intervalul orar 11:00 – 19:00.

Informații suplimentare la Pc. Pr. Diaconu Constantin, preot paroh, telefon: 0744990567.