marți, 25 august 2026

Antonio Popescu (AUR): „Admiterea separată la licee trebuie eliminată definitiv, nu doar amânată”

Deputatul AUR de Vâlcea Antonio Popescu solicită renunțarea definitivă la posibilitatea organizării unei admiteri separate de către licee, considerând că simpla amânare a aplicării acestei prevederi nu rezolvă problema de fond. Parlamentarul susține că admiterea în învățământul liceal trebuie să rămână parte a unui sistem național unitar, bazat pe reguli identice și transparente pentru toți elevii.

Potrivit deputatului vâlcean, AUR s-a opus încă din anul 2023 introducerii acestei excepții în Legea învățământului preuniversitar, avertizând asupra riscului apariției unor mecanisme diferite de admitere și, implicit, a unor inegalități între elevi.

„AUR solicită renunțarea definitivă la admiterea separată organizată de licee, nu doar amânarea aplicării acestei prevederi. Ne-am opus încă din 2023 introducerii acestei excepții în Legea învățământului preuniversitar. Considerăm că amânarea nu reprezintă o soluție atât timp cât documentul nu este corectat astfel încât să garanteze un sistem național unitar și transparent de admitere pentru toți elevii”, a declarat deputatul AUR de Vâlcea, Antonio Popescu.

Parlamentarul atrage atenția că miza acestei discuții depășește simpla stabilire a unei proceduri administrative. În opinia sa, este vorba despre egalitatea de șanse a elevilor, care trebuie să poată concura pentru un loc la liceu după aceleași reguli, indiferent de școala din care provin sau de situația financiară a familiilor.

Antonio Popescu consideră că introducerea unor examene organizate separat de anumite licee ar putea complica suplimentar procesul de admitere și ar crea presiune asupra elevilor și părinților, în loc să ofere predictibilitate și criterii unitare.

„Nu putem vorbi despre egalitate de șanse dacă permitem apariția unor reguli diferite de admitere. Elevii din România trebuie evaluați după criterii clare, cunoscute și aplicate în mod egal. Educația nu trebuie să devină un sistem în care accesul la anumite licee depinde de examene și proceduri diferite de la o instituție la alta”, susține deputatul vâlcean.

În acest context, AUR cere ca prevederea privind admiterea separată să nu fie doar împinsă în timp, ci eliminată din cadrul legislativ, iar Ministerul Educației să garanteze o procedură de admitere predictibilă și transparentă la nivel național.

„Soluția nu este amânarea unei prevederi greșite, ci corectarea ei. Avem nevoie de reguli egale pentru toți copiii României și de un sistem de admitere în care elevii și părinții să aibă încredere”, a mai transmis Antonio Popescu.

Deputatul AUR de Vâlcea susține că orice modificare viitoare a sistemului de admitere trebuie să pornească de la trei principii esențiale: egalitate de șanse, transparență și reguli unitare la nivel național.