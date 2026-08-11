Angajăm ospătar/ospătăriță pentru o locatie de lux la Baile Govora - Valcea!
Ești o persoană sociabilă, responsabilă și îți place să lucrezi cu oamenii? Alătură-te echipei noastre!
Cerințe:
• Experiența în domeniu constituie un avantaj, dar nu este obligatorie.
• Atitudine pozitivă și orientare către client.
• Seriozitate, punctualitate și spirit de echipă.
Oferim:
• Salariu motivant. Transport decontat !
• Program de lucru stabil.
• Mediu de lucru plăcut și dinamic.
• Posibilități de dezvoltare profesională.
Relatii la tel: 0745210888
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