marți, 11 august 2026

Angajăm ospătar/ospătăriță pentru o locatie de lux la Baile Govora - Valcea!

Ești o persoană sociabilă, responsabilă și îți place să lucrezi cu oamenii? Alătură-te echipei noastre!

Cerințe:

• Experiența în domeniu constituie un avantaj, dar nu este obligatorie.

• Atitudine pozitivă și orientare către client.

• Seriozitate, punctualitate și spirit de echipă.

Oferim:

• Salariu motivant. Transport decontat !

• Program de lucru stabil.

• Mediu de lucru plăcut și dinamic.

• Posibilități de dezvoltare profesională.

Relatii la tel: 0745210888