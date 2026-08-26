miercuri, 26 august 2026

Andreea Iordache, administratorul public al Râmnicului, din nou sub lupa ANI. Apartamentul cumpărat în 2024 ridică semne de întrebare

Declarația de avere rectificativă depusă în 2025 de Andreea-Maria Iordache, administrator public al municipiului Râmnicu Vâlcea, scoate la iveală o achiziție imobiliară importantă realizată în anul 2024: un apartament de 74 de metri pătrați, cumpărat integral și trecut pe numele acesteia. În același timp, documentul indică un depozit bancar de 50.000 de lei, dar și veniturile obținute în anul fiscal anterior.

Situația este cu atât mai interesantă cu cât numele Andreei Iordache a mai fost asociat unei verificări a Agenției Naționale de Integritate. Potrivit informațiilor publicate în noiembrie 2024, inspectorii ANI demaraseră o evaluare a declarației sale de avere, fiind analizate eventuale neconcordanțe între bunurile și veniturile declarate.

În prezent, Andreea Iordache ocupă funcția de administrator public al municipiului Râmnicu Vâlcea, calitate confirmată și de documente publice recente privind activitatea municipalității.

Apartament de 74 mp cumpărat în 2024

Potrivit declarației de avere rectificative completate la 16 iunie 2025, Andreea Iordache declară un apartament cu suprafața de 74 mp, dobândit în anul 2024 prin contract de vânzare-cumpărare, asupra căruia deține cota de 1/1.

Imobilul se află în municipiul Râmnicu Vâlcea, într-un ansamblu rezidențial nou.

Declarația nu indică în tabelul privind bunurile imobile prețul plătit pentru apartament, formularul standard neavând o asemenea rubrică. Tocmai de aceea, pentru stabilirea sursei efective de finanțare sunt relevante veniturile, economiile, eventualele credite și celelalte resurse financiare declarate.

Depozit de 50.000 de lei, deschis tot în 2024

Un alt element care atrage atenția este apariția unui depozit bancar la Exim Banca Românească, în valoare de 50.000 de lei, deschis în anul 2024.

În același document, la capitolul datorii, este înscrisă o obligație financiară de 21.855 de lei, contractată în 2024 și scadentă în 2027.

Nu apare însă în declarația prezentată un credit ipotecar sau un împrumut bancar de valoare mare care să fie indicat explicit drept sursă de finanțare a achiziției apartamentului.

Acest lucru, luat singur, nu dovedește existența unei nereguli, dar poate reprezenta un element care trebuie analizat împreună cu prețul efectiv al apartamentului și situația financiară existentă la momentul achiziției.

Ce venituri a declarat Andreea Iordache

Declarația de avere menționează trei venituri salariale/indemnizații:

173.822 lei – salariu de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice și Izotopice – ICSI Râmnicu Vâlcea;

13.992 lei – indemnizație de la Municipiul Râmnicu Vâlcea;

15.597 lei – salariu de la Municipiul Râmnicu Vâlcea.

În total, acestea reprezintă aproximativ 203.411 lei venituri declarate pentru anul fiscal avut în vedere de document.

Mai este declarat un venit de 12.000 de lei, reprezentând pensie de întreținere pentru copil.

Întrebarea esențială: cât a costat apartamentul și din ce surse a fost achitat?

Pentru o evaluare corectă a situației patrimoniale trebuie cunoscute prețul exact al apartamentului, modalitatea în care acesta a fost achitat și economiile de care Andreea Iordache dispunea înainte de tranzacție.

Simpla existență a apartamentului nu demonstrează o diferență nejustificată de avere.

În schimb, dacă ANI desfășoară în continuare o procedură de evaluare, inspectorii pot confrunta documentele bancare, contractul de vânzare-cumpărare, veniturile declarate și celelalte surse legale de finanțare pentru a stabili dacă există sau nu diferențe patrimoniale care necesită explicații.

Până la finalizarea unei asemenea proceduri, Andreea Iordache beneficiază de prezumția de legalitate, iar existența unei verificări ANI nu echivalează cu constatarea unei averi nejustificate.

Rămâne însă o întrebare legitimă de interes public: care a fost prețul apartamentului cumpărat în 2024 și care au fost sursele concrete din care a fost finanțată achiziția?