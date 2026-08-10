Andreea Berecleanu, revedere emoționantă cu Maica Andreea la Mănăstirea Bistrița din Vâlcea: „Îmi era tare dor!”

marți, 11 august 2026

Andreea Berecleanu, revedere emoționantă cu Maica Andreea la Mănăstirea Bistrița din Vâlcea: „Îmi era tare dor!”

Andreea Berecleanu a revenit după câțiva ani în județul Vâlcea, unde și-a petrecut sfârșitul de săptămână într-un loc de care o leagă numeroase amintiri. Cunoscuta prezentatoare TV a ajuns la Costești și a făcut un popas special la Mănăstirea Bistrița, unde s-a reîntâlnit cu Maica Andreea.

Vedeta a publicat pe rețelele sociale o fotografie în care apare zâmbitoare alături de Maica Andreea, mărturisind că îi era dor de aceste locuri.

Legătura familiei Andreei Berecleanu cu Mănăstirea Bistrița este una veche. Copiii săi, Eva și Petru, obișnuiau să vină aici în vacanțele de vară, iar Eva a avut ocazia să picteze icoane împreună cu maicile mănăstirii.

„Am revenit la Costești de Vâlcea după câțiva ani buni, îmi era tare dor! Am revăzut-o pe Maica Andreea de la Mănăstirea Bistrița. Un loc binecuvântat unde Eva și Petru mergeau deseori în vacanțele de vară și unde Eva picta icoane alături de maici”, a povestit Andreea Berecleanu.

Vizita în Vâlcea a avut și un motiv festiv. Prezentatoarea a participat la aniversarea jurnalistului Adrian Ursu, alături de mai mulți prieteni.

Weekendul a fost completat de bucuriile simple ale zonei: fructe culese direct de la sursă, pește proaspăt din păstrăvărie, muzică, dans și multă voie bună.

Pentru Andreea Berecleanu, revenirea la Costești și, mai ales, întâlnirea cu Maica Andreea la Mănăstirea Bistrița au reprezentat însă unul dintre cele mai emoționante momente ale escapadei vâlcene.

„Am mâncat mure, mere, direct de la sursă, pește direct din păstrăvărie, am dansat, am râs cât cuprinde”, a mai transmis prezentatoarea, descriind un weekend care i-a readus în suflet amintirile frumoase legate de Vâlcea.