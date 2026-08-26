ANCHETĂ | Primăria Drăgășani a platit 216.000 de lei în doi ani pentru publicitate către aceeași firmă de apartament, MAD STUDIO RM SRL. Coincidență sau „nota de plată” după campania electorală a primarului Costinel Stoica?

joi, 27 august 2026

ANCHETĂ | Primăria Drăgășani a platit 216.000 de lei în doi ani pentru publicitate către aceeași firmă de apartament, MAD STUDIO RM SRL. Coincidență sau „nota de plată” după campania electorală a primarului Costinel Stoica?

Două achiziții directe, aceeași firmă, aceeași autoritate contractantă și exact aceeași valoare: câte 108.000 de lei. În total, 216.000 de lei din bani publici. Beneficiarul contractelor este MAD STUDIO RM SRL din Târgu Jiu, iar plătitorul este Municipiul Drăgășani. Datele ridică o întrebare pe care administrația condusă de primarul Costinel Stoica ar trebui să o lămurească public: există vreo legătură între aceste contracte și eventuale servicii de imagine, fotografie, video sau promovare prestate pentru Costinel Stoica în campania electorală din 2026?

Ziarul de Vâlcea nu afirmă că banii publici au fost utilizați pentru achitarea unor servicii electorale și, în acest moment, documentele analizate nu demonstrează acest lucru. Dar succesiunea achizițiilor, valorile lor și profilul societății beneficiare justifică, în opinia noastră, formularea unor întrebări publice și solicitarea unor explicații documentate din partea Primăriei Drăgășani.

108.000 de lei în 2025. Alți 108.000 de lei în 2026

Datele publice consultate arată că MAD STUDIO RM SRL a obținut patru achiziții directe de la înființare. Două dintre acestea provin chiar de la Municipiul Drăgășani și au ca obiect servicii de publicitate.

Prima achiziție a fost atribuită la 26 februarie 2025, pentru suma de 108.000 de lei.

A doua apare în 2026: codul achiziției DA40578378, publicată la 9 iunie și atribuită la 11 iunie 2026, tot pentru 108.000 de lei, având CPV 79341000-6 – „Servicii de publicitate”. Datele centralizate din SICAP/SEAP confirmă cele două achiziții ale Municipiului Drăgășani, fiecare în valoare de 108.000 de lei.

Așadar, în aproximativ un an și câteva luni, aceeași societate ajunge la contracte de 216.000 de lei cu Municipiul Drăgășani.

Adică aproximativ 43.000 de euro.

O firmă înființată în ianuarie 2024

MAD STUDIO RM SRL este o societate relativ nouă. Conform informațiilor analizate de Ziarul de Vâlcea, firma a fost înregistrată la 16 ianuarie 2024, are sediul în Târgu Jiu și are drept activitate principală CAEN 7420 – activități fotografice.

Asociatul unic este Marius Ionuț Pana, cu 100% din părțile sociale, acesta fiind și administratorul societății.

Firma are autorizate și activități din zona producției video, editării, administrării paginilor web și reprezentării media. Printre codurile declarate apar producția cinematografică și video, editarea ziarelor, administrarea paginilor web, designul și serviciile de reprezentare media.

Exact genul de servicii care pot fi folosite atât pentru promovarea instituțională, cât și pentru construirea imaginii publice a unui politician.

Iar aici începe partea care merită explicată.

Ce cumpără, concret, Primăria Drăgășani?

În documentația SICAP prezentată Ziarului de Vâlcea, achiziția din 2026 apare sub denumirea:

„PUBLICITATE ȘI PROMOVARE EVENIMENTE CULTURAL-ARTISTICE”.

Descrierea menționează achiziționarea unor servicii de organizare a evenimentelor cultural-artistice, evenimente tematice educative, precum și promovarea și asigurarea vizibilității evenimentelor organizate de municipalitate.

Într-o altă secțiune a documentației apare inclusiv filmarea și/sau înregistrarea ședințelor de Consiliu Local.

Prin urmare, vorbim despre servicii care presupun imagine, filmare, fotografie și promovare – domenii aflate foarte aproape de comunicarea publică și politică.

Întrebarea de 216.000 de lei: cine și ce a promovat în realitate?

Și ajungem la întrebarea pe care Ziarul de Vâlcea o adresează public administrației locale:

Nu cumva aceste contracte de publicitate și promovare reprezintă, direct sau indirect, o modalitate prin care sunt remunerate din bani publici servicii de imagine ori promovare prestate în beneficiul primarului Costinel Stoica, inclusiv în contextul campaniei electorale din 2026?

Repetăm: nu afirmăm că acest lucru s-a întâmplat.

Din documentele pe care le avem în acest moment rezultă existența contractelor și obiectul acestora, nu dovada unei asemenea contraprestații.

Tocmai de aceea întrebarea trebuie lămurită prin documente.

Dacă toate serviciile au fost exclusiv instituționale și executate în interesul Municipiului Drăgășani, Primăria poate elimina foarte simplu orice suspiciune: să publice materialele realizate, comenzile, rapoartele de activitate, procesele-verbale de recepție și documentele care demonstrează ce anume a primit municipalitatea pentru cei 216.000 de lei.

O cifră care atrage atenția

Există și un element financiar interesant.

MAD STUDIO RM SRL raporta pentru anul 2025 o cifră de afaceri de 139.297 de lei și un profit net de 55.646 de lei.

Contractul de 108.000 de lei atribuit de Municipiul Drăgășani în februarie 2025 reprezintă, prin simplă raportare matematică, aproximativ 77,5% din întreaga cifră de afaceri anuală a societății.

Asta nu demonstrează vreo ilegalitate. Arată însă cât de important a fost Municipiul Drăgășani pentru activitatea economică a acestei firme.

Mai mult, societatea figurează în baza consultată fără un număr mediu de angajați raportat pentru 2024 și 2025.

Cum au fost executate concret serviciile? Prin administrator? Prin colaboratori? Prin subcontractori? Au existat asemenea subcontractări și, dacă da, către cine?

Sunt întrebări legitime atunci când discutăm despre bani publici.

Ce trebuie să explice primarul Costinel Stoica

Pentru eliminarea oricăror suspiciuni, Ziarul de Vâlcea consideră că primarul Costinel Stoica și Primăria Municipiului Drăgășani ar trebui să răspundă public la câteva întrebări:

Ce servicii concrete a prestat MAD STUDIO RM SRL pentru fiecare dintre cele două contracte de câte 108.000 de lei? Câte fotografii, filme, materiale publicitare, campanii de promovare sau alte produse au fost realizate și unde pot fi consultate? Există procese-verbale de recepție și rapoarte lunare de activitate? MAD STUDIO RM SRL, administratorul său ori colaboratorii societății au prestat, înainte sau în timpul campaniei electorale din 2026, servicii pentru Costinel Stoica, pentru staff-ul său electoral sau pentru formațiunea politică din partea căreia acesta a candidat? Dacă da, cine a plătit respectivele servicii și prin ce documente fiscale? Au fost utilizate în campania electorală fotografii, filmări sau alte materiale realizate în baza contractelor plătite de Municipiul Drăgășani? Care a fost fundamentarea valorii de 108.000 de lei și de ce aceeași sumă apare atât în contractul din 2025, cât și în cel din 2026?

Aceste întrebări nu reprezintă acuzații. Sunt întrebări de interes public care rezultă din analiza modului în care sunt cheltuiți banii contribuabililor.

Instituția sau politicianul?

Există o linie care trebuie să rămână foarte clară în orice administrație publică: banii unei primării sunt destinați comunicării instituției și interesului comunității, nu construirii imaginii electorale a celui care conduce instituția.

În cazul Drăgășaniului, răspunsul poate veni numai din documentele de execuție ale celor două contracte.

MAD STUDIO RM SRL este o societate înființată în 2024, cu activitate principală de fotografie, controlată de Marius Ionuț Pana, care a primit în 2025 și 2026 două achiziții directe de publicitate de la Municipiul Drăgășani, însumând 216.000 de lei. Firma mai figurează cu numai două achiziții directe anterioare, ambele din februarie 2024, în valoare totală de 21.000 de lei.

Ziarul de Vâlcea va solicita Primăriei Municipiului Drăgășani contractele, facturile, procesele-verbale de recepție și rapoartele privind serviciile efectiv prestate de MAD STUDIO RM SRL.

Până atunci rămâne întrebarea:

Cei 216.000 de lei au plătit exclusiv promovarea Municipiului Drăgășani sau, printre materialele achitate de contribuabili, s-a strecurat și promovarea electorală ori personală a primarului Costinel Stoica?

Documentele trebuie să dea răspunsul.

Cristi B. Masonescu