ALERTĂ în Vâlcea! Focar de variolă ovină pe Transalpina. Aproximativ 500 de oi ar putea fi sacrificate

marți, 11 august 2026

ALERTĂ în Vâlcea! Focar de variolă ovină pe Transalpina. Aproximativ 500 de oi ar putea fi sacrificate

Situație extrem de serioasă în zona montană a județului Vâlcea, după confirmarea unui focar de variolă ovină. Aproximativ 500 de oi aflate la pășunat în apropierea Pasului Urdele, pe Transalpina, ar putea fi sacrificate pentru a împiedica răspândirea bolii.

Alerta a pornit din județul Gorj, unde proprietarul unei exploatații din Drăgoieni, în apropiere de Târgu Jiu, a sesizat autoritățile sanitar-veterinare după ce mai multe animale au prezentat simptome suspecte.

Specialiștii DSVSA au recoltat probe, iar analizele de laborator au confirmat prezența virusului variolei ovine. În exploatația respectivă ar fi fost identificate peste 300 de animale infectate.

Ancheta epidemiologică a scos însă la iveală o problemă și mai mare: același crescător deține aproximativ 500 de oi aflate la pășunat în zona Pasului Urdele, pe teritoriul județului Vâlcea. Testele efectuate asupra acestui efectiv ar fi confirmat, de asemenea, infectarea cu virusul.

Autoritățile iau în calcul sacrificarea întregului efectiv

În aceste condiții, una dintre măsurile analizate este sacrificarea celor aproximativ 500 de oi și neutralizarea ulterioară a animalelor, prin îngropare, pentru limitarea focarului.

O decizie definitivă urmează să fie luată de Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor din Vâlcea, convocat de prefectul Victor Stănculescu.

Autoritățile trebuie să stabilească inclusiv restricțiile privind deplasarea animalelor, supravegherea exploatațiilor din apropiere și celelalte măsuri sanitar-veterinare necesare pentru împiedicarea răspândirii virusului.

Intervenția este complicată și de amplasarea turmei într-o zonă montană, în apropierea Pasului Urdele, pe Transalpina.

Crescătorii de ovine sunt îndemnați să urmărească atent starea animalelor și să anunțe imediat medicii veterinari dacă observă simptome suspecte. Totodată, transportul animalelor trebuie realizat numai cu respectarea măsurilor și restricțiilor sanitar-veterinare instituite în contextul focarului.

Soarta celor aproximativ 500 de oi din Vâlcea urmează să fie stabilită de autorități, sacrificarea întregului efectiv fiind una dintre măsurile luate în calcul pentru oprirea răspândirii variolei ovine.