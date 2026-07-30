joi, 30 iulie 2026

ZeroBet.ro – platforma românească anti-gambling care spune răspicat: „Stop joc de noroc!”

Într-o perioadă în care dependența de jocurile de noroc afectează tot mai multe familii din România, iar fenomenul gamblingului produce consecințe sociale și financiare dramatice, ZeroBet.ro se poziționează ferm ca prima platformă românească anti-gambling, oferind o alternativă sigură și gratuită pentru cei care apreciază experiența jocului, dar refuză riscurile asociate pariurilor pe bani reali.

Sub sloganul „Stop joc de noroc!” / „Stop gambling!”, ZeroBet își asumă o misiune clară: combaterea fenomenului jocurilor de noroc prin promovarea unui model de divertisment responsabil, în care distracția nu este condiționată de pierderea banilor.

Jocurile de noroc reprezintă una dintre cele mai grave probleme sociale ale ultimilor ani. Dependența de gambling poate conduce la pierderi financiare uriașe, destrămarea familiilor, îndatorare excesivă, depresie, anxietate și alte probleme de sănătate mintală. În România, fenomenul a căpătat proporții alarmante, țara noastră fiind una dintre cele mai dezvoltate piețe de gambling din Europa raportat la populație, iar pierderile anuale ale jucătorilor depășind 2,7 miliarde de euro.

În acest context, ZeroBet propune o abordare complet diferită. Platforma elimină elementul care generează cele mai multe probleme – banii reali – și păstrează doar componenta recreativă a jocului. Utilizatorii se pot bucura de competiție, progres și interacțiune socială, fără pariuri, fără mize și fără riscul unor pierderi financiare.

Principalul produs al platformei este Social Casino, un sistem de social gaming care reproduce experiența jocurilor de cazino exclusiv în scop recreativ. Fără depuneri de bani, fără câștiguri financiare și fără presiunea recuperării pierderilor, utilizatorii pot experimenta jocul într-un mediu sigur și responsabil.

În paralel, ZeroBet a dezvoltat și Avokado.ro, un proiect dedicat persoanelor afectate de dependența de jocurile de noroc. Platforma este concepută pentru a facilita procesul de autoexcludere și pentru a oferi sprijin celor care doresc să renunțe la gambling, contribuind astfel la prevenirea și combaterea acestui fenomen.

Spre deosebire de mesajul consacrat din industria jocurilor de noroc – „Joacă responsabil” –, ZeroBet promovează un principiu mult mai ferm: „Fii responsabil”. Filosofia proiectului pornește de la ideea că cea mai eficientă metodă de a evita dependența și pierderile financiare este eliminarea completă a banilor din experiența de joc.

Prin această viziune, ZeroBet nu își propune să promoveze gamblingul, ci dimpotrivă, să contribuie la reducerea impactului negativ pe care jocurile de noroc îl au asupra societății. Platforma reprezintă o alternativă modernă pentru cei care caută divertisment fără riscuri și transmite un mesaj clar către comunitate: „Stop joc de noroc! Stop gambling!”

Reprezentanții companiei afirmă că obiectivul pe termen lung este construirea unei comunități care să demonstreze că experiența jocului poate exista și fără pariuri pe bani reali, contribuind astfel la diminuarea dependenței de gambling și la promovarea unui stil de divertisment sănătos și responsabil.