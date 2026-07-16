Vești bune pentru sănătatea din Vâlcea! Trei spitale primesc peste 12,8 milioane de euro pentru modernizare

joi, 16 iulie 2026

Vești bune pentru sănătatea din Vâlcea! Trei spitale primesc peste 12,8 milioane de euro pentru modernizare

Sistemul medical din județul Vâlcea beneficiază de una dintre cele mai importante investiții din ultimii ani, după ce trei unități sanitare au obținut finanțări europene în valoare totală de peste 12,8 milioane de euro prin Programul Sănătate 2021–2027. Fondurile vor fi folosite pentru construirea, extinderea, modernizarea și dotarea ambulatoriilor, astfel încât pacienții să beneficieze de servicii medicale moderne fără a mai fi nevoiți să se deplaseze în marile centre universitare.

Spitalul Județean de Urgență Vâlcea – un nou ambulatoriu pentru aproximativ 35.000 de pacienți anual

Cea mai mare unitate medicală din județ va beneficia de o investiție de peste 4,5 milioane de euro. Proiectul prevede construirea și dotarea unui nou ambulatoriu integrat, cu nouă cabinete medicale și echipamente de ultimă generație pentru investigații și programe de screening.

Noua infrastructură va putea deservi aproximativ 35.000 de pacienți în fiecare an, contribuind la reducerea timpilor de așteptare și la creșterea calității actului medical.

Spitalul de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăești – investiții pentru prevenirea bolilor pulmonare

La Mihăești vor fi investiți peste 4 milioane de euro pentru reabilitarea, extinderea și modernizarea ambulatoriului de specialitate.

Proiectul include amenajarea unor cabinete moderne și dotarea acestora cu echipamente performante destinate depistării precoce și monitorizării afecțiunilor pulmonare, inclusiv a cancerului bronhopulmonar și a tuberculozei. Investiția va permite diagnosticarea mai rapidă și tratarea pacienților în condiții moderne.

Spitalul Orășenesc Horezu – corp nou și aparatură medicală performantă

Spitalul Orășenesc Horezu va beneficia de o finanțare de aproape 4,3 milioane de euro pentru construirea unui corp nou destinat ambulatoriului și pentru achiziționarea de aparatură medicală modernă.

Noile dotări vor permite dezvoltarea serviciilor de cardiologie, imagistică, urologie și alte specialități, oferind locuitorilor din zona de vest a județului acces la investigații complexe fără deplasări către alte orașe.

Un pas important pentru sănătatea din Vâlcea

Prin aceste investiții europene, cele trei spitale din județul Vâlcea intră într-un amplu proces de modernizare care va aduce condiții mai bune pentru pacienți și personalul medical. Noile ambulatorii, echipamentele performante și extinderea serviciilor medicale vor contribui la un acces mai rapid la diagnostic și tratament, consolidând sistemul sanitar județean și apropiind medicina modernă de comunitățile locale.