Vâlceanul Adrian Pintea, baronul APIA crescut de PNL și reciclat de PSD, trimis în judecată de DNA. Un post public ar fi fost „teleportat” pentru un apropiat

sâmbătă, 25 iulie 2026

Vâlceanul Adrian Pintea, baronul APIA crescut de PNL și reciclat de PSD, trimis în judecată de DNA. Un post public ar fi fost „teleportat” pentru un apropiat

Adrian Pintea, unul dintre cei mai influenți funcționari proveniți din județul Vâlcea, a ajuns din birourile puterii direct în fața judecătorilor. Fostul secretar de stat în Ministerul Agriculturii și director general al APIA a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru instigare la abuz în serviciu, într-un dosar care descrie o adevărată operațiune administrativă pusă în mișcare pentru transferarea unui cunoscut pe o funcție publică.

Ani la rând, Adrian Pintea a părut unul dintre acei șefi de instituții imposibil de clintit. A traversat guvernări, schimbări de miniștri și războaie politice, păstrându-se în apropierea centrelor de putere care controlează agricultura și miliardele de euro administrate prin APIA.

Susținut inițial, potrivit informațiilor publicate în presa locală, de organizația PNL Vâlcea condusă de Cristian Buican, Pintea a devenit, începând din 2016, unul dintre cei mai longevivi directori generali din istoria Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. În 2023, acesta a schimbat tabăra politică și a ajuns secretar de stat în Ministerul Agriculturii, susținut de PSD. După retragerea social-democraților din structurile guvernamentale, Pintea s-a întors la conducerea APIA.

Cariera sa politică și administrativă pare însă să fi intrat brutal în coliziune cu ancheta procurorilor anticorupție.

DNA a anunțat că Adrian Pintea a fost trimis în judecată, în stare de libertate, pentru instigare la abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru altul, în formă continuată. În același dosar a fost trimis în judecată Romeo Șoldea, directorul general al Autorității Naționale Fitosanitare, acuzat de abuz în serviciu, tot în formă continuată. Rechizitoriul a fost înaintat Tribunalului București.

Transfer făcut în șapte zile, deși legea impunea minimum 30

Cazul prezentat de procurori arată cât de repede se pot deschide ușile administrației pentru cine trebuie.

Potrivit DNA, la 3 decembrie 2024, Adrian Pintea ocupa funcția de secretar de stat în Ministerul Agriculturii și avea în subordine directă Autoritatea Națională Fitosanitară. Profitând de autoritatea conferită de funcție, acesta l-ar fi determinat pe Romeo Șoldea să facă demersurile necesare pentru transferarea unui cunoscut de la Camera Deputaților la Autoritatea Națională Fitosanitară.

Persoana respectivă lucra la Departamentul Secretariatului Tehnic – Registratură și Arhivă al Camerei Deputaților și urma să fie transferată pe o funcție publică de consilier superior în cadrul Biroului Relații Publice Internaționale al Autorității Fitosanitare.

Codul administrativ impunea însă publicarea unui anunț cu cel puțin 30 de zile înaintea verificării competențelor profesionale. În cazul apropiatului lui Pintea, transferul ar fi fost făcut în numai șapte zile de la depunerea cererii.

Graba descrisă de procurori ridică o întrebare simplă: de ce a fost nevoie ca o întreagă instituție să comprime procedurile legale pentru a rezolva situația unui singur om?

Postul ar fi fost mutat la domiciliul beneficiarului

Transferul la București ar fi reprezentat doar prima etapă.

La scurt timp, noul angajat ar fi fost mutat definitiv, împreună cu postul ocupat, la Oficiul Județean Fitosanitar Botoșani, chiar în localitatea sa de domiciliu. Mutarea ar fi intrat în vigoare la 16 decembrie 2024, la mai puțin de două săptămâni de la declanșarea operațiunii.

Practic, dacă acuzațiile DNA vor fi confirmate de instanță, nu doar omul ar fi fost transferat, ci și funcția publică ar fi fost plimbată prin instituții până în orașul convenabil beneficiarului.

Mai grav, persoana respectivă ar fi ajuns pe un post care presupunea atribuții de control în domeniul tehnic fitosanitar, fără să aibă studiile superioare de specialitate și fără să fi absolvit cursuri de pregătire în domeniile agricol, horticol, biologic sau chimic.

Pentru ca mutarea să poată fi justificată, ar fi fost modificate inclusiv atribuțiile din fișa postului. Procurorii susțin că noului angajat i-au fost conferite competențe pe care nu le putea exercita nici în fapt, nici în drept.

Avem, astfel, imaginea unei administrații care nu ar fi verificat dacă omul corespunde postului, ci ar fi încercat să adapteze postul la omul care trebuia instalat.

Prejudiciu de 148.542 de lei și sechestru pe bunurile inculpaților

DNA a calculat un prejudiciu de 148.542 de lei, reprezentând salariile brute încasate de angajat în perioada 9 decembrie 2024 – 8 octombrie 2025.

Autoritatea Națională Fitosanitară s-a constituit parte civilă și solicită recuperarea integrală a prejudiciului, actualizat cu rata inflației, precum și plata dobânzii legale penalizatoare.

Procurorii au pus sechestru pe un bun imobil aparținând lui Adrian Pintea și pe un bun mobil deținut de Romeo Șoldea, până la concurența prejudiciului și a cheltuielilor judiciare.

În urma trimiterii în judecată au apărut și informații privind suspendarea celor doi din funcțiile de conducere. În cazul lui Adrian Pintea, situația este cu atât mai sensibilă cu cât APIA gestionează unele dintre cele mai importante fluxuri financiare destinate agriculturii românești.

De la PNL Vâlcea la PSD Teleorman

Traseul lui Adrian Pintea este reprezentativ pentru categoria funcționarilor de rang înalt care supraviețuiesc tuturor guvernărilor, schimbând sprijinul politic fără să piardă accesul la funcțiile importante.

Originar din Vâlcea și intrat în structurile APIA încă din 2006, Pintea a ajuns director general al instituției în 2016. Presa locală a relatat că ascensiunea sa a fost susținută de PNL Vâlcea, organizație condusă de deputatul Cristian Buican. La un moment dat, numele său a fost vehiculat chiar pentru funcția de ministru al Agriculturii, fiind prezentat drept una dintre variantele agreate în zona liberală.

În 2023, Pintea a schimbat macazul și a fost numit secretar de stat în Ministerul Agriculturii cu sprijinul PSD. Ulterior, acesta s-a afișat ca membru al organizației PSD Teleorman, susținând public conducerea social-democrată și promovând mesajele partidului.

Așadar, omul ridicat în administrația centrală cu susținere liberală s-a reinventat fără dificultate în politician social-democrat. Pentru Adrian Pintea, schimbarea culorii politice nu a însemnat ieșirea din sistem, ci accesul la o nouă funcție.

Rețeaua politică trebuie să ofere explicații

Trimiterea în judecată a lui Adrian Pintea nu este doar problema personală a unui fost secretar de stat. Este și problema partidelor care l-au susținut, promovat și menținut ani întregi în fruntea uneia dintre cele mai importante instituții din România.

Cristian Buican și conducerea PNL Vâlcea ar trebui să explice în ce condiții l-au sprijinit pe Pintea și ce criterii au stat la baza promovării acestuia. La rândul său, PSD trebuie să răspundă cum a ajuns un fost favorit al liberalilor să fie propulsat secretar de stat și integrat în organizația politică din Teleorman.

Cazul descris de procurori scoate din nou la lumină mecanismul prin care funcțiile publice riscă să devină monedă de schimb pentru apropiații celor aflați vremelnic la putere. Procedurile sunt grăbite, fișele de post sunt ajustate, instituțiile sunt obligate să se conformeze, iar salariile sunt plătite din bani publici.

Adrian Pintea și Romeo Șoldea beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive. Dar trimiterea în judecată, prejudiciul indicat de DNA și sechestrul instituit asupra bunurilor lor nu mai pot fi tratate drept simple zvonuri sau atacuri politice.

După ani întregi în care Adrian Pintea a fost protejat și promovat succesiv de două partide rivale doar în declarații, instanța va trebui să stabilească dacă influența funcției sale a fost folosită pentru servirea interesului public sau pentru rezolvarea intereselor unui apropiat.