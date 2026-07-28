miercuri, 29 iulie 2026

Un polițist și mai mulți trecători au salvat o adolescentă de 15 ani din râul Olănești. Intervenție contracronometru în Ostroveni

Un polițist din cadrul Poliției Municipiului Râmnicu Vâlcea și mai mulți cetățeni au dat dovadă de curaj și spirit civic în seara zilei de 28 iulie 2026, reușind să salveze viața unei adolescente de 15 ani care ajunsese în râul Olănești, în zona podului de lângă Catedrala Ostroveni.

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 22:40, când agentul-șef de poliție Sorin Paraschiv a intervenit de urgență după ce a fost semnalat faptul că minora ar fi ajuns în apă de pe podul din zonă. Fără să ezite, polițistul a intrat în râu, fiind sprijinit de mai mulți trecători care au reacționat imediat și au participat la operațiunea de salvare.

Datorită intervenției rapide, adolescenta a fost adusă în siguranță la mal și predată unui echipaj medical. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea, aceasta era conștientă și a fost transportată la spital pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate.

Reprezentanții IPJ Vâlcea au transmis mulțumiri agentului-șef Sorin Paraschiv, dar și tuturor cetățenilor care au intervenit prompt și au contribuit la salvarea fetei, subliniind că solidaritatea și implicarea pot face diferența în situații critice.

Polițiștii reamintesc, totodată, că persoanele care trec prin momente dificile nu trebuie să rămână singure. Sprijinul familiei, al prietenilor sau al specialiștilor poate fi esențial, iar o discuție purtată la timp poate preveni producerea unor tragedii.