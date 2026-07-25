Un băiețel de 9 ani din Boișoara luptă pentru fiecare pas. Răzvan are nevoie de sprijin înaintea celei de-a 11-a operații

duminică, 26 iulie 2026

Un băiețel de 9 ani din Boișoara luptă pentru fiecare pas. Răzvan are nevoie de sprijin înaintea celei de-a 11-a operații

La doar 9 ani, Manole Răzvan Petronel poartă pe umeri o luptă pe care puțini adulți ar putea-o îndura. Copilul din comuna Boișoara a trecut deja prin 10 intervenții chirurgicale, iar în perioada următoare va ajunge din nou pe masa de operație, într-o nouă încercare de a-și recâștiga șansa la o viață cât mai apropiată de normal.

Răzvan suferă de parapareză, iar fiecare operație reprezintă o nouă speranță pentru el și familia sa. Medicii sunt optimiști că intervenția care urmează îi poate îmbunătăți semnificativ mobilitatea și îi poate oferi posibilitatea de a se deplasa independent.

În spatele acestor speranțe se află însă ani de suferință, recuperare și eforturi financiare uriașe. Familia copilului face tot ce îi stă în putință pentru a-i asigura tratamentul, însă costurile sunt greu de suportat.

Un apel emoționant la solidaritate a fost lansat de Sebi Predonescu, implicat de-a lungul timpului în numeroase campanii umanitare din județul Vâlcea.

„Cazul nostru din Boișoara este o prioritate pentru OAMENII din acest grup. Operat de 10 ori până acum, Răzvan pornește spre o nouă operație la picioare și sunt șanse mari de îmbunătățire a mișcărilor și deplasării independente. Are mare nevoie de ajutorul nostru și vom încerca să îl susținem cu încredere și speranță pentru a depăși parapareza. Fiți OAMENI! Copiii sunt parte din noi.”

Oricine dorește să îi întindă o mână de ajutor lui Răzvan poate face o donație în contul deschis de familie:

IBAN: RO35CECEC001946431218611

Titular: Manole Ana Elena

Fiecare donație, indiferent de valoarea ei, poate însemna încă un pas spre recuperare. Pentru Răzvan, această a 11-a operație nu este doar o nouă intervenție medicală, ci șansa de a face, într-o zi, primii pași fără ajutor.

Astăzi, comunitatea vâlceană are ocazia să demonstreze încă o dată că solidaritatea poate schimba destine. Un gest mic pentru fiecare dintre noi poate însemna enorm pentru un copil care visează, pur și simplu, să poată merge.