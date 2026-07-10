Ultimul primar comunist al municipiului Ramnicu Valcea s-a stins din viata!

Doliu în Vâlcea. A murit fostul primar al Călimăneștiului și al Râmnicului, Vasile Dumitrescu

Administrația publică vâlceană este în doliu după trecerea în neființă a lui Vasile Dumitrescu, fost primar al orașului Călimănești și, ulterior, al municipiului Râmnicu Vâlcea. Acesta s-a stins din viață la venerabila vârstă de 94 de ani, lăsând în urmă o carieră administrativă întinsă pe parcursul mai multor decenii.

Originar din comuna Dăești, județul Vâlcea, unde s-a născut în anul 1932, Vasile Dumitrescu a condus Primăria Călimănești în perioada 1968–1979. În timpul mandatului său, stațiunea balneară a cunoscut o etapă importantă de dezvoltare, fiind realizate investiții în infrastructură și în extinderea bazei de tratament. Între anii 1979 și 1983, acesta a fost numit primar al municipiului Râmnicu Vâlcea.

Pentru activitatea desfășurată în administrația publică, Vasile Dumitrescu a fost recompensat cu mai multe distincții, printre care Ordinul Muncii, acordat în 1973, și Steaua Republicii, primită în anul 1981.

După schimbările politice din 1990, și-a continuat implicarea în viața publică, revenind în administrația locală ca membru al Consiliului Local Călimănești, mandat pe care l-a exercitat în perioada 1996–2001.

Anunțul dispariției sale a fost făcut și de actualul primar al orașului Călimănești, Florinel Constantinescu, care i-a adus un omagiu celui care a marcat istoria administrației locale.

„Ne despărțim astăzi de Vasile Dumitrescu cu recunoștință pentru întreaga sa activitate și pentru contribuția sa la istoria locurilor în care trăim și muncim”, a transmis edilul.

Prin proiectele și investițiile realizate în anii în care s-a aflat la conducerea administrației locale, Vasile Dumitrescu și-a legat numele de dezvoltarea Călimăneștiului și a municipiului Râmnicu Vâlcea, rămânând în memoria comunității drept unul dintre cei mai longevivi și respectați administratori ai județului.