TVA-ul și cheltuielile neeligibile scumpesc reabilitarea Parcului „Mircea cel Bătrân” din Râmnicu Vâlcea. Consiliul Local, chemat să aprobe încă 1,4 milioane de lei

joi, 23 iulie 2026

Consiliul Local Râmnicu Vâlcea este chemat, în ședința din 23 iulie, să aprobe o nouă actualizare a cheltuielilor pentru proiectul de reabilitare a Parcului „Mircea cel Bătrân”, investiție finanțată prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia 2021-2027.

Potrivit proiectului de hotărâre, municipalitatea solicită aprobarea unui nou deviz general, după ce modificările legislative privind majorarea cotei standard de TVA de la 19% la 21%, precum și identificarea unor cheltuieli considerate neeligibile, au determinat creșterea contribuției suportate din bugetul local.

Astfel, contribuția proprie a municipiului ajunge la 1.417.759,52 lei cu TVA, sumă care acoperă integral cheltuielile neeligibile ale proiectului. În plus, Primăria va asigura și cofinanțarea obligatorie de 2% din valoarea eligibilă, în cuantum de 375.402,29 lei cu TVA.

Documentele întocmite de Direcția Dezvoltare Locală arată că proiectul are o valoare totală actualizată de 19.812.472,06 lei cu TVA, iar valoarea contractelor de construcții și montaj depășește 12,57 milioane de lei cu TVA.

Potrivit referatului de aprobare, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia a solicitat municipalității transmiterea unei hotărâri de Consiliu Local prin care să fie actualizate cheltuielile necesare implementării proiectului, în contextul apariției diferențelor încadrate în categoria cheltuielilor neeligibile.

Reabilitarea Parcului „Mircea cel Bătrân” reprezintă una dintre cele mai importante investiții urbane aflate în derulare în municipiu, proiectul fiind finanțat prin Programul Regional Sud-Vest Oltenia și având ca obiectiv revitalizarea unuia dintre cele mai importante spații verzi din Râmnicu Vâlcea.

Noua actualizare vine însă să confirme o realitate întâlnită tot mai des în cazul proiectelor publice: deși finanțarea europeană acoperă cea mai mare parte a investiției, modificările fiscale și apariția cheltuielilor neeligibile generează presiuni suplimentare asupra bugetului local. Consilierii municipali urmează să decidă dacă aprobă majorarea contribuției proprii necesare pentru continuarea proiectului și evitarea blocării finanțării europene.