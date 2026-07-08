Transport public modern pentru comuna Bujoreni: au fost recepționate 28 de microbuze, 26 de autobuze și sistemele de digitalizare și ticketing

miercuri, 8 iulie 2026

COMUNICAT DE PRESĂ - Transport public modern pentru comuna Bujoreni: au fost recepționate 28 de microbuze, 26 de autobuze și sistemele de digitalizare și ticketing

Primăria Comunei Bujoreni informează cetățenii că, în data de 7 iulie 2026, au fost recepționate 28 de microbuze și 26 de autobuze electrice, precum și echipamentele de digitalizare și ticketing, în cadrul proiectului „Extinderea transportului public de călători către zonele turistice din județul Vâlcea”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Noile mijloace de transport vor fi operate prin ADI Transport și vor deservi inclusiv comuna Bujoreni, pe traseul principal care face legătura între comuna Bujoreni, municipiul Râmnicu Vâlcea și orașul Călimănești. Acest serviciu va oferi locuitorilor o alternativă modernă, ecologică și eficientă pentru deplasările zilnice, fiind destinat atât navetiștilor și elevilor, cât și tuturor cetățenilor care utilizează transportul public.

În cadrul proiectului sunt incluse, după cum bine se știe, și stații inteligente de îmbarcare. În total, vor fi înființate 4 trasee de călători pentru comuna Bujoreni - prin PNRR, fonduri europene:

1. Rm. Vâlcea – Bujoreni – Călimănești;

2. Rm. Vâlcea – Bujoreni – Olteni – Malu Alb;

3. Rm. Vâlcea – Bujoreni – Bogdănești;

4. Rm. Vâlcea – Bujoreni – Gura Văii.

„Săptămâna viitoare încep discuțiile privind stabilirea tarifelor. Voi încerca să obțin cel mai mic preț pe bilet pentru cetățenii din Bujoreni, astfel încât transportul public să fie accesibil pentru cât mai mulți locuitori. Este important ca această investiție să aducă beneficii reale comunității, atât prin condițiile moderne de transport, cât și prin costuri pe care oamenii să și le permită” - primar Gheorghe GÎNGU.

Primăria Comunei Bujoreni va informa cetățenii, în perioada următoare, cu privire la data începerii serviciului, programul de circulație, traseele și tarifele aprobate.

Conducerea Primăriei Bujoreni