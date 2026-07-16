THE ALD GROUP SRL din Vlădești: cifră de afaceri prăbușită cu 88%, pierderi de peste 342.000 de lei și risc foarte mare de insolvență

joi, 16 iulie 2026

THE ALD GROUP SRL din Vlădești: cifră de afaceri prăbușită cu 88%, pierderi de peste 342.000 de lei și risc foarte mare de insolvență

O societate din comuna Vlădești, care și-a extins în ultimii ani domeniul de activitate către numeroase sectoare economice, traversează o perioadă financiară dificilă. Potrivit celor mai recente date financiare aferente anului 2025, THE ALD GROUP SRL a înregistrat o scădere spectaculoasă a cifrei de afaceri și o pierdere semnificativă, fiind încadrată la risc foarte mare de insolvență.

Compania, înființată în august 2021 și cu sediul în comuna Vlădești, are ca obiect principal de activitate serviciile de inginerie și consultanță tehnică, însă deține autorizații pentru zeci de activități din domeniul construcțiilor și al altor sectoare economice. Firma este deținută integral de Anamaria-Ramona Călinescu, iar administrarea este asigurată împreună cu Alexie-Gabriel Călinescu.

Datele financiare arată o deteriorare accentuată a situației economice. În 2025, societatea a raportat o cifră de afaceri de doar 40.588 de lei, în scădere cu aproximativ 88% față de anul precedent, când înregistra peste 336.000 de lei. Totodată, compania a încheiat anul cu o pierdere netă de 342.186 de lei, comparativ cu profitul de peste 75.000 de lei obținut în 2024. Datoriile totale au urcat la 643.255 de lei, iar capitalurile proprii au devenit negative, indicatori care explică încadrarea firmei în categoria cu risc foarte mare de insolvență.

În prezent, firma nu figurează cu proiecte europene, litigii în instanță sau autorizații de transport, însă modificările operate în actul constitutiv și în structura codurilor CAEN în cursul acestui an indică o încercare de reorganizare și repoziționare pe piață. Rămâne de văzut dacă aceste schimbări vor reuși să stabilizeze activitatea societății sau dacă dificultățile financiare se vor accentua în perioada următoare.

foto ilustrativa